Lancement d’un concours de création d'espaces, designs et produits innovants pour Hanoi

Le Service de la culture et des sports de Hanoi, en collaboration avec l'Université des Beaux-Arts industriels, a lancé le 22 août le concours "Hanoi créative", afin de rechercher des idées nouvelles et uniques dans la création de nouveaux espaces, de design et de produits innovants pour la capitale.

Le concours couvre de nombreux sujets, du design de mode, des accessoires, des produits culturels, artisanaux à la décoration des ouvrages publics et parcs industriels locaux…

Actuellement, les autorités municipales se coordonnent activement avec des agences et unités dans l’organisation de concours et évènements pour créer un réseau de jeunes créateurs, accompagné par des entreprises et des produits à haute valeur, contribuant au développement de l’industrie innovante de la capitale, a déclaré Dô Dinh Hông, directeur du Service municipal de la culture et des sports.

L'oeuvre " Arrondissement artistique du fleuve Rouge" de la compagnie AVANT au concours de design d'espace créatif à Hanoi en 2021. Photo: VNA

Lors de la cérémonie de lancement, le Service municipal de la culture et des sports et l'Université des Beaux-Arts industriels ont signé un accord de coopération qui vise à promouvoir le développement du domaine du design créatif et de l’industrie culturelle de la capitale.

Le 30 octobre 2019, Hanoi a été désignée « ville de design », intégrant ainsi le Réseau des villes créatives de l'UNESCO. Jusqu’à présent, la ville a édifié et mis en œuvre de nombreux programmes, plans et résolutions pour concrétiser ses initiatives prises lors de son adhésion au Réseau d’ici 2025 et en association avec le développement des industries culturelles de la capitale pour la période 2021-2025, avec une orientation vers 2030 et une vision jusqu'en 2045.