Lors de la cérémonie de lancement du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu. Photo : VNA

Le Comité populaire de la province montageuse de Dien Bien et Sun Group ont organisé dimanche après-midi,10 mai, dans la commune de Muong Phang, une cérémonie de mise en chantier du projet de complexe de téléphérique et de tourisme culturel et historique de Dien Bien Phu en présence du vice-Premier ministre Nguyen Van Thang, des autorités provinciales, des représentants de Sun Group et de nombreux habitants des communes de Muong Phang et Pu Nhi.



Ce projet vise à exploiter efficacement les paysages naturels, la position géographique et les valeurs historiques locales, créer des produits touristiques uniques et compétitifs, de préserver et valoriser le vestige national spécial de la victoire de Dien Bien Phu via des espaces d'exposition et d'éducation. Il diffusera ces valeurs auprès des touristes nationaux et étrangers, faisant de Dien Bien Phu une destination emblématique des montagnes du Nord, tout en stimulant le développement socio-économique local.



Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a déclaré que la mise en œuvre de ce projet revêt une importance concrète pour le développement touristique de cette province montagneuse du Nord du Vietnam dans les années à venir.



Il a exhorté l'investisseur à mobiliser un maximum de ressources, à utiliser des technologies modernes et à organiser la construction de manière rigoureuse, tout en garantissant la sécurité des travailleurs et la qualité du projet. Une attention particulière doit être portée à la protection de l'environnement, aux écosystèmes et à la préservation du paysage naturel. L’investisseur doit respecter les délais convenus et intégrer harmonieusement les valeurs culturelles distinctives des 19 groupes ethniques de Dien Bien dans les produits touristiques, créant ainsi une destination à la fois moderne et riche de son identité culturelle.



Le vice-Premier ministre a également encouragé le groupe Sun à poursuivre ses recherches d’opportunités d’investissement à Dien Bien afin de promouvoir la connectivité touristique régionale et les liens touristiques internationaux avec les pays voisins tels que le Laos, la Chine et la Thaïlande.



De son côté, la province de Dien Bien a été invitée à collaborer étroitement avec l’investisseur, notamment pour les démarches de déblaiement du site, et à créer les conditions les plus favorables à la mise en œuvre du projet dans les délais impartis et à sa mise en service dans les meilleurs délais.





Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Tran Tien Dung, a affirmé que la province continuerait de défendre le principe d’un ''gouvernement au service des entreprises''. Il a appelé les services et agences locaux à optimiser l’efficacité du mécanisme de ''voie verte'' afin de résoudre rapidement les difficultés et les obstacles rencontrés par l’investisseur, conformément à la loi, tout en veillant à ce que les indemnisations et le déblaiement du site soient effectués de manière à préserver les droits et intérêts légitimes des résidents locaux.



Dang Minh Truong, président de Sun Group, s'est engagé à garantir la qualité et l'avancement rapide du projet. L'ambition est de faire de Dien Bien une destination incontournable, connectant l'histoire, éduquant les jeunes générations à l'histoire nationale et transmettant l'esprit invincible du Vietnam aux amis internationaux.



Doté d'un investissement total de 2.076 milliards de dongs, le projet couvre 35,35 hectares. Quelque 6,6 hectares, soit 18,67 % de la superficie totale du projet, comprenant les routes, les zones tampons vertes, les espaces verts publics et les plans d'eau, seront remis aux autorités locales pour gestion après les travaux. Les zones fonctionnelles pourront accueillir jusqu'à quinze mille personnes par jour. Le téléphérique de cinq kilomètres transportera environ 2.500 passagers par heure. L'achèvement est prévu cinq ans après l'attribution foncière, pour une exploitation de soixante-dix ans. -VNA/VI