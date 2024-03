La 15e Assemblée nationale tient ce jeudi à Hanoï sa 6e session extraordinaire. Photo : VNA

La 6e session extraordinaire de la 15e Assemblée nationale (AN) a eu lieu ce jeudi à Hanoï, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, pour mettre en œuvre certains contenus.

L’AN a écouté le rapport du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur la révocation de Tran Tuan Anh de la délégation des députés de la province de Khanh Hoa (Centre) de ses fonctions du député à la 15e AN.

L’AN a envisagé de révoquer de Vo Van Thuong du poste de président du Vietnam pour le mandat 2021-2026. L’AN a aussi décidé de révoquer de Vo Van Thuong de la délégation des députés de la ville de Da Nang (Centre) de ses fonctions du député à la 15e AN.

L’AN a envisagé de révoquer de Mme Hoang Thi Thuy Lan de la délégation des députés de la province de Vinh Phuc (Nord) de ses fonctions du député à la 15e AN.

Après avoir entendu les rapports, les propositions et les avis de Vo Van Thuong, l’AN a discuté, voté à bulletin secret et approuvé la Résolution sur la révocation du poste de président du Vietnam pour le mandat 2021-2026 pour Vo Van Thuong et sa révocation de ses fonctions du député à la 15e AN et la Résolution sur la révocation de Mme Hoang Thi Thuy Lan de ses fonctions du député à la 15e AN. -VNA/VI