La visite du secrétaire général Tô Lâm marque une étape majeure dans les relations Vietnam - Finlande

À l’invitation du président de Finlande, Alexander Stubb, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle en Finlande du 20 au 22 octobre 2025.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadrice du Vietnam en Finlande, Pham Thi Thanh Binh, a affirmé: Ces dernières années, les relations Vietnam – Finlande se sont développées de manière très positive, substantielle et globale, à travers un dialogue politique renforcé, une coopération élargie dans les domaines économique, éducatif et scientifique, ainsi qu’un approfondissement des échanges entre les peuples.

La prochaine visite du secrétaire général Tô Lâm constituera une étape marquante, confirmant un nouveau palier dans les relations bilatérales et ouvrant une orientation de coopération à long terme et plus globale, a-t-elle souligné.

Sur le plan économique, le Vietnam affirme de plus en plus sa position en tant que principal partenaire commercial de la Finlande en Asie du Sud-Est, en étant l’un des quatre partenaires asiatiques prioritaires de la Finlande dans sa politique commerciale et d’investissement, a-t-elle indiqué, ajoutant que dans les domaines de l’éducation et de la science et technologie, la coopération devient de plus en plus dynamique. Parallèlement, la communauté vietnamienne en Finlande ne cesse de se développer, de bien s’intégrer et de contribuer activement à la société d’accueil, tout en servant de pont d’amitié entre les peuples des deux pays.

La visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Finlande revêt une importance particulière, tant sur les plans politique, économique que diplomatique global, a-t-elle déclaré, précisant qu’il s’agit de la plus haute visite d’un dirigeant vietnamien en Finlande, témoignant de la profonde importance que le Vietnam accorde à l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Finlande.

La visite constituera une nouvelle étape dans les relations bilatérales, créant une dynamique pour définir une coopération stratégique dans les domaines d’avenir. Les deux parties devraient échanger en profondeur sur les orientations de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la formation, de l’environnement et des énergies propres, des secteurs dans lesquels la Finlande possède des atouts et que le Vietnam privilégie dans sa stratégie de développement.

Cette visite a également une signification stratégique dans le renforcement de la confiance politique, des échanges entre les peuples et des liens entre les entreprises des deux pays, tout en illustrant le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale. C’est également l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement en faveur de la paix, du développement durable, du multilatéralisme et d’un ordre international fondé sur des règles.

On peut dire que la visite du secrétaire général Tô Lâm est le symbole d’une nouvelle ère de coopération entre le Vietnam et la Finlande — une ère d’innovation, de savoir et de développement vert — contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a déclaré la diplomate vietnamienne.

Durant son séjour, le secrétaire général Tô Lâm rencontrera les plus hauts dirigeants finlandais, échangera sur les orientations de coopération futures et assistera à la signature d’importants accords bilatéraux dans les domaines qui constituent de nouveaux piliers d’une coopération substantielle, efficace et durable.

Parallèlement aux activités politiques et diplomatiques, la visite comprendra des événements culturels et des rencontres avec des entrepreneurs finlandais, la communauté vietnamienne et les amis finlandais, illustrant l’esprit de « diplomatie culturelle et populaire » — une dimension humaine, proche et riche de sens.

Cette visite ne renforcera pas seulement les liens d’amitié traditionnelle, mais créera également une nouvelle dynamique pour la coopération bilatérale, contribuant à concrétiser la vision d’un développement vert, innovant et durable partagé par les deux pays, a conclu l’ambassadrice Pham Thi Thanh Binh.-VNA/VI