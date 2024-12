La vieille ville de Hôi An conserve son âme dans le rayonnement culturel

La ville ancienne de Hôi An, le bijou de la province de Quang Nam, garde précieusement l’essence d’une époque révolue tout en offrant une sérénité intemporelle.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO le 4 décembre 1999, Hôi An est un site unique, témoignant de la fusion harmonieuse entre cultures orientales et occidentales au fil des siècles. Vingt-cinq ans après cette reconnaissance, la ville et ses habitants ont non seulement réussi à préserver ce «musée vivant» d’architecture et de mode de vie, mais ils ont également su en faire un modèle de conservation durable, contribuant ainsi à la prospérité locale.

Fondée au 16e siècle, Hôi An fut l’un des ports commerciaux les plus animés d’Asie. Les marchands de Chine, du Japon, des Pays-Bas, d’Inde et d’Espagne venaient y échanger des biens, laissant derrière eux un héritage architectural et culturel mêlant les influences de l’Orient et de l’Occident.

Aujourd’hui, la ville dégage une atmosphère paisible, bien loin de l’agitation des métropoles modernes. Ses maisons aux toits recouverts de mousse et ses murs jaunes empreints de l’âge du temps, témoignent de son passé glorieux. Parmi ses 27 monuments classés au patrimoine national, neuf se trouvent dans le quartier historique de Hôi An, lequel est reconnu en tant que patrimoine mondial par l’UNESCO pour sa parfaite conservation.

«Au cours des 25 dernières années, la gestion de Hôi An a été exemplaire, et le site continue d’attirer les visiteurs tout en restant fidèle à ses racines», souligne Nguyên Thanh Hông, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Nam.

«Le patrimoine culturel de la ville, notamment son architecture historique et ses traditions artisanales, a joué un rôle clé dans l’essor du tourisme et dans le développement socioéconomique local. La création de nouveaux emplois pour les locaux et la participation active de la population et des entreprises sont des éléments essentiels dans la pérennité du patrimoine. Hôi An est ainsi devenu un modèle de gestion patrimoniale, reconnu et soutenu par l’UNESCO», note-t-il.

Hôi An représente un exemple d'ancienne cité bien conservée en Asie du Sud-Est. Photo: VietnamPlus



Au-delà de ses magnifiques monuments, Hôi An est également un centre culturel vivant. La ville abrite encore six villages d’artisanat qui perpétuent une cinquantaine de métiers ancestraux. Le fait d’être classée au patrimoine mondial a permis à Hôi An de renforcer la protection de ces savoir-faire uniques, de la poterie de Thanh Hà à l’artisanat du bois de Kim Bông, en passant par les légumes de Trà Quê. Les coutumes, rituels et arts populaires comme la fête de mi-automne ou les festivals locaux sont également mis en avant comme des attractions culturelles qui captivent aussi bien les visiteurs nationaux qu’internationaux.

Pour les artisants locaux, préserver ces métiers est crucial pour maintenir l’identité culturelle de la région. «Le charme de Hôi An s’explique en partie par la solidarité qui règne entre ses habitants et par la diversité des activités communautaires. Cette ville est un patrimoine qui mérite d’être valorisé. Nous, les artisans, essayons également de laisser aux générations futures un héritage dont elles pourront être fières», déclare Bùi Quy Phong, fabricant de masques traditionnels.

«Il est essentiel de préserver l’identité des villages d’artisanat. À travers nos œuvres, nous intégrons l’âme de Hôi An et du Vietnam», ajoute Huynh Suong, artisan du bois.

Son attachement aux traditions n’empêche pas Hôi An de s’ouvrir au monde. La ville a en effet noué des partenariats solides avec des villes en Allemagne, au Japon, en République de Corée et en Hongrie, comme l’indique Nguyên Van Lanh, vice-président du Comité populaire municipal.

«Nous accordons une attention particulière à la coopération internationale en matière de préservation. Hôi An a des échanges avec de nombreuses organisations internationales et s’est jumelée avec plusieurs villes à l’étranger. En plus d’assistances financières et techniques, ces collaborations renforcent notre capacité de gestion et de valorisation du patrimoine», explique-t-il.

Hôi An aspire à devenir un pôle majeur du tourisme culturel et écologique dans la région, en intégrant des technologies numériques pour la gestion et l’expérience touristique. L’ouverture à la coopération internationale dans la recherche et la conservation du patrimoine sera justement un axe clé pour augmenter sa visibilité à travers le monde.

La province de Quang Nam a d’ailleurs lancé un projet ambitieux intitulé «Plan de conservation et de valorisation de la vieille ville de Hôi An en tant que patrimoine mondial à l’horizon 2030, avec une vision pour 2035». L’objectif est de faire de Hôi An une ville écologique, culturelle et touristique de premier plan, tout en préservant son authenticité et en optimisant les retombées économiques de son statut de site classé. – VOV/VNA/VI