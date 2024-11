La Victoire de Dien Bien Phu met en lumière les liens entre le Vietnam et l'Algérie

La conférence s'est tenue le 4 novembre à Alger. Photo: VNA

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais la Victoire de Dien Bien Phu reste un événement capital non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour tous ceux qui, dans le monde entier, chérissent la liberté, car c'est une épopée écrite par une nation indomptable en train de défendre la Patrie, selon le ministre algérien des Moudjahidine (anciens combattants) et des Ayants-droit, Laid Rebiga, lors d'une conférence tenue le 4 novembre à Alger.

La Victoire de Dien Bien Phu a changé de nombreuses croyances et théories des experts militaires et des stratèges du monde entier, encourageant les spécialistes orientaux et occidentaux à reconsidérer les fondements que cette bataille avait établis, tels que l'art du combat et l'utilisation des armes et des équipements, a déclaré le responsable algérien lors de l'événement, qui a attiré un grand nombre d'anciens combattants, d'universitaires, d'amis du Vietnam et de journalistes locaux.

Il a affirmé que le Vietnam était l'un des plus fervents soutiens de la cause révolutionnaire algérienne, ajoutant que le nom du héros révolutionnaire Vo Nguyen Giap, ami de l'Algérie, resterait à jamais gravé dans la mémoire du peuple algérien.

La grande Victoire de Dien Bien Phu prouve que les peuples opprimés ont toujours la capacité de reconquérir leur souveraineté et de forcer leurs ennemis à les respecter, inspirant ainsi d'autres nations, a-t-il déclaré, soulignant qu'elle avait été une source de force spirituelle pour l'Algérie et un catalyseur de la volonté de combattre, qui avait joué un rôle crucial dans la progression de la révolution de libération algérienne.

Le général de brigade Nguyen Hoang Nhien, directeur de l'Institut d'histoire militaire du Vietnam, a déclaré que la Victoire avait rapproché le Vietnam et l'Algérie comme des « voisins » reliés par les courants de leur temps.

La Victoire de Dien Bien Phu au Vietnam a permis à l'Algérie de voir la bonne voie vers la libération, gagnant un nouvel élan et une confiance renouvelée dans la victoire, propulsant sa lutte révolutionnaire vers le succès. C'est un parfait exemple de la valeur de libération humaine de la Victoire, a-t-il indiqué.

Grâce au succès de la révolution algérienne, le monde, en particulier les pays où les peuples luttaient pour leur indépendance et leur liberté, a pu mieux connaître le Vietnam. Grâce à l'Algérie, le Vietnam s'est intégré plus largement dans le monde. En conséquence, le soutien des forces pacifistes et progressistes mondiales au Vietnam pendant les années de sa guerre de résistance contre l'impérialisme américain s'est renforcé, a-t-il ajouté.

Le professeur Ahmed Mizab, expert en sécurité et stratégie, a estimé que la clarification des détails de cette période historique et la conduite d'analyses fourniraient de bonnes leçons pour la protection des principes internationaux de paix, de solidarité et de sécurité dans le monde d'aujourd'hui. Il a souligné l'importance de la conférence pour éduquer les jeunes générations sur l'histoire de la protection nationale.

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, a affirmé que les deux pays partageaient les nobles valeurs de libération nationale et de libération humaine. Les Victoires de Dien Bien Phu et de la révolution algérienne sont deux des jalons les plus brillants, porteurs d'une signification non seulement pour le passé et le présent, mais aussi pour l'avenir, a-t-il souligné.

Les participants à l'événement ont salué le processus d’édification nationale d’aujourd’hui du Vietnam, décrivant le pays comme un modèle pour l'Algérie en matière de développement économique. -VNA/VI