La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rend hommage aux martyrs de Con Dao. Photo: VNA

Le 23 juillet, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, à la tête d'une délégation, a déposé une gerbe de fleurs et offert de l'encens en mémoire des martyrs au cimetière de Hang Duong, dans le district de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), à l'occasion de la 77e Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2024).

Ils ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs, exprimant leur sincère gratitude pour leurs immenses contributions à la libération et à la réunification nationales et s'engageant à protéger fermement l'indépendance de la nation et à œuvrer pour un pays prospère, fort, démocratique, équitable et civilisé.

Après la visite au cimetière Hàng Duong, la délégation est allée offrir d'encens au temple de Côn Dao.

Elle a également remis des cadeaux à 76 bénéficiaires de politiques sociales, personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie et anciens prisonniers politiques résidant dans le district de Con Dao. -VNA/VI