La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan rencontre des Vietnamiens en Norvège. Photo: VNA



Dans le cadre de sa visite officielle en Norvège, la vice-présidente

Vo Thi Anh Xuan a travaillé avec l'ambassade du Vietnam et rencontré des Vietnamiens

en Norvège.

Vo Thi Anh Xuan les a informés de la situation socio-économique du pays et des principaux résultats obtenus lors de sa visite en Norvège. Elle a émis l'espoir que la communauté vietnamienne locale continuerait à promouvoir la solidarité et à servir de passerelle entre les deux pays, contribuant à consolider et à développer les relations bilatérales, ainsi qu'à promouvoir la culture et l'image du Vietnam à l'étranger.

La vice-présidente vietnamienne a également demandé à l'ambassade de continuer à bien mener ses activités diplomatiques et à prêter attention au travail lié à la communauté vietnamienne en Norvège, afin de saisir rapidement leurs souhaits et recommandations.