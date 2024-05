La version italienne du livre du leader du Parti sur le socialisme sortie en librairie

Lors de la cérémonie de sortie du livre. Photo : VNA

Le livre sur la théorie et la pratique du socialisme au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a été traduit en italien et la nouvelle version a été rendue publique lors d’une cérémonie organisée mardi le 21 mai par l’ambassade du Vietnam en Italie.



La version vietnamienne du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" a été publiée à l’occasion du 92e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2022).



L’ouvrage, l’une des publications phares du chef du PCV, rassemble ses 29 articles et discours importants, visant à aider les cadres, les membres du Parti et le peuple à avoir un aperçu du socialisme et de la voie vers le socialisme au Vietnam afin de promouvoir le consensus dans la société et et la grande union nationale pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple.



Les versions anglaise, française, russe, chinoise, lao, espagnole et japonaise du livre ont été publiées l’année dernière.



S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur Duong Hai Hung a déclaré que le livre devrait contribuer à renforcer la bonne amitié et le partenariat stratégique entre les deux pays.



Dans son livre, le leader du PCV indiqué que la société socialiste que le peuple vietnamien s’efforce d’édifier est une société où le peuple est riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé. Elle se distingue par une économie de développement élevé basée sur les forces de production modernes avec les rapports de production progressifs et adaptés; une culture avancée et imprégnée de l’identité nationale; un État de droit socialiste du peuple, par le peuple, pour le peuple qui est dirigé par le Parti communiste et entretient des relations amicales et coopératives avec les pays du monde entier.



Stefano Bonilauri, directeur de la maison d’édition Anteo Edizioni, a noté que le livre donne un aperçu du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, affirmant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a clarifié les questions fondamentales concernant la fondation du socialisme dans ce pays d’Asie du Sud-Est.



Par conséquent, le livre est important pour les chercheurs vietnamiens et pour toute personne intéressée par les variantes modernes du socialisme et la manière de les appliquer dans le monde réel, a-t-il poursuivi.



Stefano Bonilauri a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que ce livre constitue la base pour comprendre le processus de développement politique et social du Vietnam contemporain, marquant une étape importante dans les publications de théorie politique.



A cette occasion, la maison d’édition Anteo Edizioni a présenté la version italienne à l’Académie nationale politique Hô Chi Minh, à l’Union des présidents des associations populaires vietnamiennes d’Italie et à l’Association des étudiants vietnamiens du pays. – VNA/VI