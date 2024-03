La transformation numérique au menu du dialogue entre le Premier ministre et les jeunes

À l'occasion du 93e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars 1931), le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 26 mars à Hanoï un dialogue avec des représentants de la jeunesse.

L'événement est placé sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier des jeunes dans la transformation numérique nationale". Photo : VNA

Placé sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier des jeunes dans la transformation numérique nationale", l'événement a réuni 300 jeunes délégués représentant des fonctionnaires, des forces armées, de jeunes entrepreneurs, des ouvriers, des étudiants, des jeunes ruraux, des jeunes urbains, des jeunes handicapés et des jeunes issus de minorités ethniques dans tout le pays, etc.



Le dialogue visait à sensibiliser largement des jeunes aux options et politiques de l'État en matière de transformation numérique nationale et aux mécanismes et politiques de l'État pour soutenir et promouvoir le rôle et la responsabilité des jeunes dans la mise en œuvre des objectifs du Programme national de transformation numérique. Le dialogue a également loué la participation et les contributions des jeunes exceptionnels au développement socio-économique, à l'édification et à la défense de la Patrie.



Lors du dialogue, le Premier ministre et les dirigeants des ministères et branches ont répondu aux questions de jeunes sur des sujets tels que les solutions de protection des données et la cybersécurité dans la transformation numérique ; les solutions pour interconnecter les services publics et les données démographiques nationales ; la synchronisation entre la réforme administrative et la transformation numérique ; l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi ; les solutions de formation, de recrutement et de rémunération des jeunes ressources humaines dans la transformation numérique ; la préservation de l'identité culturelle nationale dans le contexte de transformation numérique...

A cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé aux jeunes de se concentrer sur la mise en œuvre de trois mouvements, à savoir : l'amélioration des capacités en technologie d'information ; l'apprentissage d'une langue étrangère ; la protection de l'environnement car ces derniers riment avec les intérêts nationaux et individuels.



Il a demandé aux jeunes d'œuvrer avec le gouvernement, de prendre des initiatives dans la construction d'un gouvernement, d'une économie, d'une société et de citoyens numériques.



De leur côté, les jeunes ont estimé également que le gouvernement devait mieux améliorer les outils et établir des canaux de communication permettant aux habitants de réagir et de contribuer au processus national de transformation numérique.



Le Premier ministre a transmis les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong à tous les jeunes vietnamiens à l'occasion du 93e anniversaire de la fondation de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Il s'est déclaré convaincu qu'ils seront toujours la "force de choc" du Parti.



Selon lui, dans l'œuvre de Doi Moi (Renouveau), d'intégration et de développement, les jeunes vietnamiens contribuent à tous les domaines allant de l'économie, la culture, la société, à la sécurité ou la défense en passant par la diplomatie.



Pham Minh Chinh a apprécié les avis, questions, suggestions et recommandations des jeunes avancés lors du dialogue 2024, notamment leur mission proactive dans la transformation numérique du pays.



Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que le Parti et l'État attachaient une importance particulière et identifiaient clairement la transformation numérique comme une tâche clé du processus d'industrialisation et de modernisation du pays.

Les documents du 13e Congrès national du Parti, la Résolution n°52 du Bureau Politique et de nombreuses résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement mentionnent tous la transformation numérique, le développement économique numérique et la société numérique. Le gouvernement a publié le Programme national de transformation numérique jusqu'en 2025, avec vision à l'horizon 2030, dont l'objectif est de faire en 2023 le Vietnam une nation numérique où l'économie numérique représentera 30% du Produit intérieur brut.

Lors du dialogue, 10 jeunes figures exemplaires et 9 jeunes figures prometteuses en 2023 ont été honorées. -VNA/VI