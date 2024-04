La région Nord-Ouest veut valider son réveil touristique

Doté d’atouts naturels et culturels abondants, le Nord-Ouest présente un grand potentiel que les provinces de la région gagneraient à exploiter pour optimiser leurs revenus touristiques.

Le Nord-Ouest promet des aventures palpitantes au cœur d’une nature grandiose et préservée. Photo: CVN

La renommée du Nord-Ouest du Vietnam s’ancre dans l’abondance de ses sites touristiques captivants et sa culture riche, célébrés comme des trésors nationaux.Entre les montagnes, les vallées luxuriantes, les maisons typiques cachées dans la brume et les rizières dorées, se dessinent des scènes tout à fait pittoresques.Comment mettre en valeur ces atouts et développer le tourisme local ? Il s’agit d’une question majeure pour les huit provinces de la région Nord-Ouest élargie : Lào Cai, Lai Châu, Son La, Diên Biên, Phu Tho, Hoà Binh, Hà Giang et Yên Bai.En 2020, ces huit provinces ont coopéré avec Hô Chi Minh-Ville dans une stratégie ambitieuse se focalisant sur la diversification des produits, l’amélioration de la qualité des services, la promotion des labels locaux et la formation de ressources humaines. Depuis, ce modèle gagnant-gagnant a engendré des résultats considérables.En 2023, les huit provinces précitées et la mégapole du Sud ont accueilli environ 69,2 millions de touristes, soit une hausse de 27,5% du rythme annuel.Ce chiffre représente 57,4% de la totalité des arrivées au Vietnam. "Ces dernières années, nous avons attiré un nombre stable de touristes dans la région Nord-Ouest. Le programme crée un lien entre le marché local et celui de Hô Chi Minh-Ville, nous permettant d’exploiter nos spécificités et avantages et de promouvoir nos destinations à l’étranger. Nous allons continuer à renforcer cette collaboration", souligne Hà Van Thang, directeur du Département du tourisme de Lào Cai.Selon le président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Bùi Van Quang, sur le long terme, les huit localités accorderont la priorité à des activités liées à la mobilisation des investisseurs dans les zones touristiques, à la construction et la rénovation des infrastructures (bâtiments, chemins, sentiers..., à l’amélioration de la qualité des services dont l’accessibilité et la facilité de réservation de logements, à la création de nouveaux produits adaptés aux tendances actuelles, à l’étude et à l’analyse des attentes et de la satisfaction des touristes afin d’assurer la qualité, à la stabilité et à la durabilité des services et infrastructures.