La R. de Corée souhaite renforcer sa coopération stratégique avec le Vietnam

La République de Corée souhaite renforcer sa coopération stratégique avec le Vietnam pour la paix et la stabilité dans la région, a déclaré Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo, avant la visite officielle de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh en République de Corée, du 30 juin au 3 juillet.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le chef du gouvernement sud-coréen a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh permettrait de consolider la confiance politique et d’approfondir la coopération stratégique entre la République de Corée et le Vietnam, en qualité de partenariat de premier rang dans la région.

Le visite sera également une bonne occasion pour les deux parties d'évaluer la mise en œuvre du plan d’action visant à porter leur partenariat stratégique intégral à une nouvelle hauteur, a-t-il indiqué.

Le dirigeant sud-coréen a affirmé que son gouvernement considérait le Vietnam comme un partenaire principal dans le cadre de sa stratégie Indo-Pacifique et et de son Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN (KASI).

La République de Corée renforce son partenariat stratégique, concret et mutuellement bénéfique avec le Vietnam, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de sa stratégie globale avec l'ASEAN, a poursuivi le Premier ministre Han Duck-soo avant de proposer de multiplier les échanges et les contacts entre hauts dirigeants des deux pays.

Il a souligné la nécessité de promouvoir le développement des relations bilatérales dans un large éventail et dans des domaines clés, notamment l'économie et l'investissement. La République de Corée reste toujours le premier investisseur au Vietnam. Et celui-ci est devenu l'un des trois partenaires commerciaux les plus importants de la République de Corée, les deux pays visant 150 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2030.

Selon lui, la République de Corée et le Vietnam sont des partenaires inséparables dans la promotion du développement économique durable. Pour atteindre cet objectif, il est important d'élargir et de renforcer la coopération, à partir de la coopération existante centrée sur la production vers d’autres domaines tels que la sécurité économique, les sciences et technologies, le numérique et le changement climatique. Dans l'avenir, les échanges se multiplieront dans les technologies, la formation des ressources humaines et la culture. Cependant, la coopération en matière de commerce et d'investissement pour développer l'économie continuera à être mise en avant, a-t-il poursuivi.

En ce qui concerne la collaboration au sein des organisations et forums internationaux, le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré apprécier le rôle du Vietnam en tant que coordinateur du dialogue République de Corée – ASEAN et partenaire de coopération important en Asie.

Il s’est déclaré convaincu que les deux pays travailleraient ensemble et joueraient un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la croissance verte.

Il a indiqué que son pays était prêt à partager ses expériences avec le Vietnam qui accueillera l'an prochain le Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (Partnering for Green Growth and the Global Goals-P4G). -VNA/VI