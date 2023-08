La presse indonésienne souligne l'importance de la coopération parlementaire avec le Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, Puan Maharani à la conférence de presse commune. Photo : VNA

Les médias indonésiens ont largement couvert l'entretien et la conférence de presse commune qui ont eu lieu le 4 août entre le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, et la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, Puan Maharani.

Le site Web officiel du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie a cité Mme Puan Maharani qui a souligné que "les relations entre l'Indonésie et le Vietnam sont comme des frères dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)". Elle a déclaré que la proximité entre l'Indonésie et le Vietnam témoigne de l'amitié entre les deux pères de la nation, le Président Sukarno et le Président Ho Chi Minh - deux amis qui partagent la même vision et la même mission contre le colonialisme et l'impérialisme dans le monde.



La radio d'État de l'Indonésie (Radio Republik Indonesia - RRI) a cité la parole de Mme Puan Maharani que les relations entre l'Indonésie et le Vietnam sont non seulement un partenariat stratégique dans de nombreux domaines, mais aussi une amitié fraternelle de longue date fondée par le président Sukarno et le Président Ho Chi Minh.

Okezone.com a rapporté que lors de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie Puan Maharani, ils ont signé un protocole d'accord sur la coopération interparlementaire, contribuant ainsi à renforcer l'amitié entre les deux pays.



Mme Puan Maharani a exprimé sa confiance que cette coopération resserrera l'amitié entre le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie (Chambre basse) et l'Assemblée nationale du Vietnam, ainsi qu'aura un impact réel sur le partenariat stratégique dans de nombreux domaines entre les deux pays, dont le commerce, l'investissement, l'énergie propre et renouvelable et la connectivité.



Selon le journal en ligne Detik.com, le protocole d'accord entre le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie et l'Assemblée nationale du Vietnam vise à renforcer les relations d'amitié entre les deux pays, notamment dans l'échange d'informations, la consultation, la formation, l'amélioration des capacités et les échanges de délégations entre les deux organes législatifs.



Lors de la conférence de presse commune, les deux parties ont souligné l'importance de la coopération bilatérale, ainsi que leur ferme soutien à l'ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, à travers l'appui de la diplomatie parlementaire, a-t-il écrit.



L'agence de presse indonésienne Antara a estimé que la coopération parlementaire aiderait l'Indonésie et le Vietnam à faire face aux crimes transnationaux tels que le trafic de drogue et la pêche illégale.



Dans l'article intitulé "Construire un partenariat stratégique, la Chambre basse a signé le protocole d'accord avec l'Assemblée nationale du Vietnam", le quotidien Indopos a affirmé que les relations bilatérales Indonésie - Vietnam établies en 1955 apportent toujours prospérité et bonheur aux peuples des deux pays. En 2022, les deux parties se sont engagées à encourager la promotion du partenariat stratégique bilatéral dans de nombreux domaines.



La chaîne de télévision Nusantara TV (NTV) a déclaré que la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie soutient l'objectif du gouvernement de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2028 et espère que les deux pays pourront développer ensemble la coopération dans le secteur des énergies renouvelables, afin de réduire l'utilisation des énergies fossiles conformément aux réglementations nationales et régionales.



Concernant la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, le journal Kumpuran a cité Mme Puan Maharani qui a affirmé que le Conseil représentatif du peuple d'Indonésie et l'Assemblée nationale du Vietnam peuvent s'assurer que chaque pays dispose de ressources financières suffisantes pour accélérer la mise en œuvre du processus de transformation des énergies renouvelables.