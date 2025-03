La presse indonésienne couvre largement la prochaine visite du secrétaire général Tô Lâm

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm. Photo: VNA

Le 7 mars, la presse indonésienne a largement rapporté que le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse, effectuera du 9 au 13 mars une visite d'État en Indonésie, une visite officielle au Secrétariat de l'ASEAN ainsi qu'une visite officielle à Singapour, à l'invitation du président indonésien et président du Parti du mouvement de la grande Indonésie (Gerindra), Prabowo Subianto, du Secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, et du Premier ministre de Singapour et Secrétaire général du Parti d'Action populaire (PAP), Lawrence Wong.



Les articles de presse soulignent que la visite du dirigeant vietnamien en Indonésie contribuera à renforcer la coopération bilatérale, tout en ouvrant de nouvelles opportunités de collaboration dans divers domaines.

L’agence de presse Antara estime que cette visite ne vise pas seulement à consolider les relations bilatérales, mais aussi à ouvrir des opportunités de coopération dans des domaines tels que l'économie, la culture et l'éducation.



Le site Beritasatu indique qu’actuellement, l'Indonésie est le deuxième plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN. En 2024, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 16,7 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 21,6 % par rapport à 2023. Les deux pays se sont fixé l'objectif de porter le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars d'ici 2028.



Beritasatu met également en avant l'une des plus grandes réalisations des relations entre l'Indonésie et le Vietnam : l'Accord de délimitation de la zone économique exclusive (ZEE), signé en décembre 2022 après 12 ans de négociations. Cet accord constitue une étape majeure dans les relations bilatérales, ouvrant de grandes opportunités de coopération maritime et d’exploitation des ressources marines. De plus, il souligne l'importance du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, tout en renforçant la solidarité de l’ASEAN dans la gestion des questions relatives à la Mer Orientale.



Selon Beritasatu, en plus de la coopération économique, la visite du Secrétaire général Tô Lâm vise également à discuter du développement de la coopération touristique entre les deux pays, un secteur en forte croissance. En 2023, le Vietnam a accueilli 105 000 touristes indonésiens, soit une augmentation de près de 200 % par rapport à 2022.



De son côté, le site Sinarharapan met en avant le fait qu’il y a 70 ans, l'Indonésie est devenue le premier pays d'Asie du Sud-Est à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Le journal rappelle les étapes importantes des relations entre les deux pays, notamment la signature du Partenariat intégral en 2003 et du Partenariat stratégique en 2013. Aujourd’hui, l'Indonésie est le seul partenaire stratégique du Vietnam en Asie du Sud-Est.

Le journal Republik, citant des informations du ministère indonésien des Affaires étrangères, rapporte que l’Indonésie se classe actuellement au 29ᵉ rang parmi les 143 pays investissant au Vietnam. Par ailleurs, les investissements vietnamiens en Indonésie augmentent, notamment avec la création d'une usine de production de voitures électriques VinFast d’une valeur de 1,2 milliard de dollars en juillet 2024.



À l’occasion de la visite du Secrétaire général Tô Lâm, les deux pays s’accorderont sur plusieurs plans de coopération, en mettant l’accent sur l’innovation, la sécurité alimentaire (agriculture et aquaculture), la transformation numérique, les énergies renouvelables et l'industrie des technologies avancées.-VNA/VI