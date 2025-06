La presse face aux enjeux économiques – Vers l’intégration des plateformes numériques

Dans le contexte d’intégration et de numérisation, la presse est appelée à se transformer, à adopter de nouveaux modèles multimédias capables de répondre aux exigences croissantes en matière d’information et de communication. Elle doit non seulement assurer son propre développement durable, mais aussi accompagner le développement global des secteurs économiques et sociaux du pays.

Nguyen Thanh Dao, président de l'Association de la publicité de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la presse devait jouer un rôle de vérificateur indépendant, plutôt que de rechercher le sensationnalisme. Il a également appelé à une meilleure coordination avec les agences spécialisées afin de diffuser une information exacte et fiable.

Par ailleurs, les organes de presse devraient respecter strictement la déontologie et contribuer à l’amélioration du cadre institutionnel du secteur publicitaire.

Les organes de presse doivent respecter strictement la déontologie et contribuer à l’amélioration du cadre institutionnel du secteur publicitaire. Photo: VietnamPlus

Selon Nguyen Thi Minh Nham, directrice et rédactrice en chef de la radio-télévision et du journal de la province de Binh Phuoc (Sud), les agences de presse doivent innover dans leur approche journalistique, leur organisation de la production de contenu ainsi que dans la gestion de leurs équipes.

Le journaliste Mai Ngoc Phuoc, rédacteur en chef du journal « Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh » (Journal juridique de Hô Chi Minh-Ville), a rappelé que si la technologie pouvait être un outil utile, la presse ne devait pas en dépendre entièrement. Selon lui, la technologie ne saurait remplacer les émotions, les positions et les opinions que les journalistes doivent exprimer dans leurs articles.

Des représentants d’autres organes de presse ont également souligné que les organes de presse, fonctionnant dans un environnement concurrentiel féroce face aux plateformes sociales, doivent à la fois remplir leurs missions politiques tout en opérant comme de véritables entreprises.

Dans ce contexte, il est urgent de mettre en place un cadre juridique et un mécanisme politique adaptés, afin d’élaborer de nouvelles réglementations permettant de renforcer l’autonomie des organes de presse, notamment sur le plan financier.

La loi révisée sur la presse devrait définir clairement les modèles opérationnels et les mécanismes permettant aux organes de presse, groupes de médias ou entreprises médiatiques de fonctionner efficacement, notamment en ce qui concerne la fiscalité et les revenus.

Par ailleurs, les organes de presse doivent eux-mêmes former activement leurs ressources humaines locales, réorganiser leur structure interne, et développer de nouvelles activités économiques telles que l’organisation d’événements ou les médias numériques, afin de renforcer leur autonomie. Les autorités locales devraient également soutenir ces efforts, notamment en matière de formation et de transformation numérique.

Enfin, s’agissant du développement économique du secteur, plusieurs experts ont affirmé que les organes de presse devaient garantir les revenus de leurs journalistes et employés, tout en veillant à ce que les activités économiques ne prennent pas le pas ni n’interfèrent avec leurs missions politiques. – VNA/VI