La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan rencontre des jeunes entrepreneurs

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a rencontré le 25 mars à Hanoï des représentants de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam (Viet Nam Young Entrepreneurs’ Association - VYEA), à l'occasion du 93e anniversaire de la création de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (26 mars) et du Mois de la jeunesse 2024.

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan et des représentants de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam. Photo: VNA

A l’heure actuelle, la VYEA est présente dans toutes les 63 provinces et grandes villes du pays, avec près de 19.000 membres. Les entreprises membres enregistrent chaque année un chiffre d’affaires total de plus de 40 milliards de dollars (soit plus de 10 % du PIB national) et créent des emplois pour plus de 5 millions de travailleurs.

Non seulement pionnière dans les activités de soutien aux entrepreneurs et aux entreprises, l'Association est également toujours créative et flexible dans la mobilisation des ressources au service du bien-être social et l'organisation des activités dans ce domaine, avec des dons de plusieurs centaines de milliards de dongs chaque année.

Lors de la rencontre, les représentants de la VYEA ont proposé que les dirigeants du Parti et de l'État adoptent des politiques drastiques pour réduire les taux d'intérêt des prêts, favoriser l’accès des entreprises aux crédits, créer un climat d’affaires et d'investissement favorable.

Après avoir apprécié l’enthousiasme, la responsabilité et les réalisations de la VYEA, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a rappelé l’objectif d'avoir au moins 2 millions d'entreprises d'ici 2030 pour contribuer à faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Elle a ainsi encouragé la VYEA à continuer à promouvoir ses réalisations, à adopter des réformes pour saisir les tendances du monde tout en s’adaptant aux conditions du pays.

En outre, elle a émis l’espoir que les jeunes entrepreneurs continueraient à mener des recherches afin de suivre les tendances de l'époque, de répondre aux exigences de développement national, et de promouvoir une culture de production et d'affaires moderne...-VNA/VI