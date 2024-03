La présidente par intérim reçoit la directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk. Ảnh: An Đăng - TTXVN



La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a reçu le 27 mars à Hanoï Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, venue prendre congé au terme de son mandat.

Lors de la rencontre, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a félicité Carolyn Turk pour son mandat réussi au Vietnam. Selon elle, au cours des 30 dernières années, la BM a fourni des soutiens pratiques au processus de «Doi Moi» (Renouveau) du Vietnam. Pour le Vietnam, la BM est l’un des trois plus grands partenaires de développement et fournisseurs de prêts étrangers.

La dirigeante vietnamienne a également apprécié les efforts de Carolyn Turk pour renforcer la coopération entre le Vietnam et la BM, avec des aides non remboursables pour aider le Vietnam à surmonter la pandémie et à rétablir son développement socio-économique, entre autres.

La présidente par intérim a déclaré espérer qu’en ses nouvelles qualités, Carolyn Turk continuerait à œuvrer pour contribuer à la mise en œuvre des engagements entre les deux parties. Elle a proposé que dans les temps à venir, la BM continue de coopérer étroitement avec le Vietnam et de le soutenir dans son processus de développement, l’aide à mettre en œuvre des projets clés, et continue de fournir au Vietnam des aides non remboursables pour que le pays mette en œuvre ses engagements avec les Nations Unies dans des domaines tels que le maintien de la paix, la sécurité internationale, le changement climatique et le développement durable...

Pour sa part, Carolyn Turk a affirmé que la BM était prête à accompagner le Vietnam dans le processus de réalisation des objectifs de développement.

Indiquant que la BM élaborait actuellement un document sur le partenariat stratégique avec le gouvernement du Vietnam, Carolyn Turk a affirmé que la BM travaillerait avec le gouvernement du Vietnam dans les temps à venir pour concrétiser ce contenu, en particulier les fonds pour soutenir le Vietnam dans le période 2023 - 2027.-VNA/VI