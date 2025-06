La Journée des produits vietnamiens en Allemagne met l'accent sur le litchi de Bac Giang

La Journée des produits vietnamiens, organisée le 17 juin au supermarché Selgros à Berlin, a permis de faire découvrir aux consommateurs allemands des litchis cultivés dans la province de Bac Giang, dans le nord du Vietnam.

Cet événement constitue une étape importante dans la promotion et le développement de la présence des produits vietnamiens sur le marché allemand, en Europe plus largement.

La manifestation a mis l'accent sur le litchi de Bac Giang. Ce fruit est actuellement exporté vers plus de 30 pays et territoires, répondant à des normes strictes en matière de technologie et de sécurité alimentaire.

Lors de l'événement, Dang Thi Thanh Phuong, conseillère commerciale du Vietnam en Allemagne, a déclaré que les fruits et produits agricoles vietnamiens constituaient des exportations majeures. "Cet événement est l'occasion pour les consommateurs allemands de découvrir le litchi vietnamien, mais aussi d'autres produits agricoles typiques tels que le pamplemousse, le fruit du dragon, la noix de coco fraîche, le café, etc.", a-t-elle ajouté.

Nghiêm Xuân Huong, vice-président du Conseil populaire de la province de Bac Giang, a indiqué que la Journée des produits vietnamiens permettait de présenter et de promouvoir la consommation du litchi ainsi que d'autres produits agricoles emblématiques de Bac Giang sur le marché allemand.

Des représentants de nombreuses entreprises d'import-export et clients participent à la Journée des produits vietnamiens. Photo : VNA

"C'est également une opportunité de renforcer la coopération dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la logistique et du tourisme entre Bac Giang et ses partenaires allemands", a-t-il souligné.

De son côté, l'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Vu Quang Minh, a souligné que cet événement était l'occasion pour les deux parties de renforcer leurs relations économiques et commerciales, notamment en proposant aux consommateurs allemands et européens des produits agricoles exceptionnels et uniques.-VNA/VI