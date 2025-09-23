La frégate britannique HMS Richmond en visite d’amitié au Vietnam

La frégate britannique HMS Richmond au port international de Nha Rong - Khanh Hoi, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



La frégate HMS Richmond de la Marine royale britannique a accosté le 22 septembre au port international de Nha Rong - Khanh Hoi, entamant une visite d’amitié de quatre jours à Hô Chi Minh-Ville.

Le navire et son équipage, composé de 185 officiers et marins, ont été chaleureusement accueillis par des représentants du ministère de la Défense, du Commandement de la 2e Région navale, du Commandement de la 7e Région militaire, ainsi que par l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew.

Cette visite intervient alors que le Royaume-Uni et le Vietnam célèbrent le 15e anniversaire de leur partenariat stratégique. Elle illustre l’engagement commun à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le colonel Richard Kemp, commandant du HMS Richmond, s’est déclaré honoré de se rendre à Hô Chi Minh-Ville, soulignant que cette escale vise à approfondir la collaboration avec les partenaires vietnamiens.

Durant son séjour, l’équipage effectuera des visites de courtoisie auprès des autorités municipales, du Commandement de la 7e Zone militaire et du Commandement de la 2e Région navale.

Il prendra également part à des échanges culturels et sportifs avec des officiers et soldats de la Marine populaire du Vietnam, ainsi qu’à des visites de sites culturels et historiques de la mégapole du Sud.

Il s’agit de la deuxième escale du HMS Richmond au Vietnam, après celle de Da Nang en 2021. -VNA/VI