La fête gastronomique "Balade en France 2024" se tiendra en avril

Le plus grand Festival gastronomique français au Vietnam, "Balade en France" 2024, aura lieu à Hanoï du 5 au 7 avril, a annoncé l'ambassade de France au Vietnam lors d'une conférence de presse tenue le 27 mars.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet prend la parole à l'événement. Photo: VNA

Le festival, co-organisé par l'ambassade et le Comité populaire de Hanoï, sera le plus grand du genre à ce jour avec plus de 70 stands.

Pour la première fois, le festival gastronomique se tiendra sur une superficie allant jusqu'à 12.000 m² dans le parc Thong Nhat à Hanoï, dans l'arrondissement de Hai Ba Trung.

Les festivaliers auront l’occasion de déguster des plats et des produits agricoles typiques français et d’assister aux performances des chefs.

L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a affirmé que l'événement mettrait à l'honneur la cuisine française sous tous ses aspects. Il mettrait également en lumière la coopération culturelle entre la France et le Vietnam, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de l’événement, un espace de 300 m² sera réservé aux activités sportives pour promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Par ailleurs, un festival de danse de rue « Balade en France - All in One 2024 » sera organisé dans le cadre de l'événement avec la participation des écoles francophones de Hanoï. -VNA/VI