La Fête de la Mi-Automne à Bruxelles, beau moment de retrouvailles et de partages

Audrey Lhoest, première échevine, et Christos Doulkeridis, bourgmestre de la commune d'Ixelles lors de la fête. Photo: VNA

Les ressortissants vietnamiens de toute la Belgique se sont réunis dimanche 15 septembre à Bruxelles pour célébrer la Fête de la Mi-Automne, transformant l’événement en une chaleureuse manifestation.



Organisé par l’Union générale des Vietnamiens en Belgique (UGVB), l’événement est honoré par la présence de l’ambassadeur du Vietnam en Belgique Nguyên Van Thao et des responsables de la commune d’Ixelles de la Région de Bruxelles-Capitale, où se trouve une large communauté vietnamienne.



Dès le matin, le parc pour enfants La Petite Suisse, dans la commune d’Ixelles, s’est animé avec des lanternes multicolores, des stands de cuisine savoureuse avec gâteaux de lune, "pho" (soupe de nouilles), rouleaux de printemps et riz gluant, les rires joyeux des enfants, des jeux traditionnels et des danses à la licorne.

Les représentations artistiques, bien que les plus jeunes aient parfois bégayé en vietnamien, ont laissé une profonde impression grâce à leur enthousiasme et leur fierté d’interpréter des chansons et des poèmes sur l’amour familial et la Patrie vietnamienne.



Le président de l’UGVB, Huynh Cong My, a ouvert l’événement en rendant hommage aux victimes du typhon Yagi, exhortant la communauté à mobiliser son soutien aux compatriotes du Nord du Vietnam durement touchés par cette catastrophe naturelle dévastatrice.



L’un des moments forts de cette édition a été le défilé de mode traditionnel "ao dài" (tunique traditionnelle vietnamienne) présenté par les pères belges et leurs enfants vietnamiens-belges.



Un stand de livres vietnamiens de Kênh Việt Happiness Station offrait une évasion littéraire, tandis qu’un stand "ao dài" présentait des créations exquises, permettant aux visiteurs de repartir avec leurs pièces préférées.

Un aspect caritatif de l’événement était la vente de produits vietnamiens par l’association Friends for Vietnamese Kids, visant à collecter des fonds pour les élèves défavorisés de la province de Bac Giang, au Nord du pays.



À cette occasion, l’UGVB a lancé un appel aux dons pour venir en aide aux venir en aux victimes des inondations au Vietnam, auquel a répondu la communauté vietnamienne en Belgique, avec des dons s’élevant à 1.110 euros (1.234 dollars).



Cette fête est non seulement un moment d’allégresse pour les enfants, mais aussi un moment de retrouvailles et de partage pour les Vietnamiens résidant à l’étranger qui, bien que vivant éloignés de la Patrie, ne cessent de préserver les traditions culturelles vietnamiennes et d’avoir le regard tourné vers leurs origines. – VNA/VI