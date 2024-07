La cérémonie de commémoration du secrétaire général Nguyen Phu Trong chez la VNA

La Direction et le personnel de l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA en abréviation anglaise) ont organisé dans la matinée du 22 juillet, au siège de la VNA à Hanoï une cérémonie de commémoration du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong. Photo: VNA



La Direction et le personnel de l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA en abréviation anglaise) ont organisé dans la matinée du 22 juillet, au siège de la VNA à Hanoï une cérémonie de commémoration du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong.

La cérémonie commémorative a eu lieu également en ligne au bureau de représentation de la VNA dans la région du Centre – du Tay Nguyen (à la ville de Da Nang), à celui dans le Sud et à la sarl unipersonnelle ITAXA (à Hô Chi Minh-Ville).

Le camarade Nguyen Phu Trong était secrétaire général du Comité central du PCV des 11e, 12e et 13e mandats; président de l'Assemblée nationale du Vietnam des 11s et 12e législatures; président du Vietnam ; membre du Comité central du Parti du 7e au 13e mandats; membre du Bureau Politique du 8e au 13e mandats ; député de l'Assemblée nationale du 11 au 15e législature ; rédacteur en chef du revue Công San (Communiste) d'août 1991 à août 1996.

Durant près de 60 ans de travail, le camarade Nguyen Phu Trong a apporté de nombreuses contributions importantes et particulièrement remarquables à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti et de la nation. A chaque poste, en tant que secrétaire général du Comité central du Parti, président de l'Assemblée nationale, président du Vietnam, il a toujours accordé une attention particulière à la VNA.

Nguyen Phu Trong a appuyé sur le bouton pour connecter le réseau d'information de la VNA à Internet en août 1998 ; a décerné l’Ordre Hô Chi Minh à la VNA le 15 septembre 2010. Il a également rendu visite à plusieurs reprises et a donné des avis dirigeants, des orientations et des encouragements aux dirigeants et aux journalistes de la VNA.

Les générations de dirigeants et de journalistes de la VNA respectent et sont reconnaissants de l'attention, de la direction, de la confiance du secrétaire général Nguyen Phu Trong à la VNA pour l'aider à se développer de plus en plus et à remplir sa mission d'une agence d’information multimédia nationale.-VNA/VI