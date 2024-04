La Banque d’État organisera une vente aux enchères de lingots d’or

La Banque d’État du Vietnam (BEV) organisera une vente aux enchères de lingots d’or le 22 avril, a informé vendredi 19 avril Dào Xuân Tuân, directeur adjoint du Département de gestion des changes de la banque centrale.

La BEV prévoit d’organiser des ventes par enchère afin d’augmenter l’offre sur le marché, conformément à la réglementation et aux politiques de stabilisation du marché de l’or. Photo: bnews.vn

Lors d’une conférence de presse pour annoncer les résultats des opérations bancaires de la BEV au premier trimestre, le responsable a révélé que 15 sociétés aurifères éligibles seront notifiées.Auparavant, la banque centrale a achevé les préparatifs pour les enchères de lingots d’or, cherchant à augmenter l’offre sur le marché, à intervenir rapidement et à gérer immédiatement l’écart entre les prix nationaux et mondiaux, en garantissant que les entreprises se développent dans un environnement sûr, stable, sain, transparent et efficace.Des informations plus détaillées seront fournies un jour avant la vente aux enchères. Après avoir annoncé le prix minimum, les établissements de crédit et les sociétés aurifères commenceront à soumettre des offres et disposeront de 30 minutes pour décider du volume et du prix d’achat. Une heure après la clôture de la séance, la BEV annoncera les résultats.Les entreprises doivent effectuer un dépôt pour participer à l’appel d’offres, au plus tard à 17h00 le jour où elles reçoivent la notification.Actuellement, 26 unités, dont des banques commerciales et des sociétés de négoce d’or, ont établi des relations pertinentes avec la BEV, dont 15 remplissent les conditions de participation à l’appel d’offres.Il s’agira de la première fois depuis 11 ans que la banque centrale organise à nouveau une vente aux enchères d’or.La première vente aux enchères de lingots d’or a eu lieu le 28 mars 2013. Cette même année, la BEV a organisé 76 séances pour vendre du métal précieux. À cette époque, le prix de l’or de SJC était encore d’environ 4,2 millions de dôngs (un dollar équivaut à environ 24.000 dongs) le tael, soit plus cher que l’or mondial.En fin de matinée, les lingots d’or SJC se négociaient respectivement à 81,8 millions et 83,82 millions de dôngs le tael, en baisse par rapport à la clôture de la séance de jeudi 18 avril, alors que le prix mondial de l’or a bondi à près de 2.385 dollars l’once. – VNA/VI