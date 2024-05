La 5e inspection de la CE sur la lutte contre la pêche INN prévue en septembre ou octobre prochain

Les gardes-frontières de Ba Ria-Vung Tau contrôlent des bateaux de pêche. Photo: VNA

La Commission européenne (CE) a convenu avec le Vietnam d'effectuer la 5e inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) vers septembre ou octobre 2024, selon Nguyen Quang Hung, directeur du Département de surveillance des ressources halieutiques (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural).



Nguyen Quang Hung a insisté sur la nécessité de prévenir et minimiser les violations des eaux étrangères par des navires de pêche, de sanctionner sévèrement les violations, de gérer plus strictement la flotte de pêche, de renforcer la traçabilité des produits de la pêche…



Il faut se concentrer sur la résolution complète de ces problèmes et obtenir des résultats d'ici septembre. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Vietnam aura une chance de faire retirer le carton jaune concernant la pêche INN, a-t-il souligné.



En attendant l'arrivée de la 5e équipe d'inspection de la CE au Vietnam, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural organise une campagne de pointe contre la pêche INN, a-t-il annoncé.



Le Département de surveillance des ressources halieutiques a envoyé au vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, également chef adjoint du Comité directeur national contre la pêche INN, une proposition d’envoyer des groupes de travail dans toutes les 28 villes et provinces côtières, a-t-il indiqué.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé au Département de surveillance des ressources halieutiques d'élaborer des plans spécifiques, y compris des inspections dans les localités, a-t-il ajouté.-VNA/VI