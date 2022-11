L'UE parmi les plus grands partenaires commerciaux du Vietnam

L’Union européenne (UE) est le troisième marché d'exportation du Vietnam, avec un taux de croissance des exportations de 7,5% par an, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Au cours des dix premiers mois de cette année, la valeur d'import-export entre le Vietnam et l’

UE

a atteint 52,5 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % sur un an. Le Vietnam a exporté vers l'UE pour un montant total de 39,7 milliards de dollars, soit une hausse de 23,5%.

Les échanges de marchandises entre le Vietnam et l’UE se sont améliorés grâce à l’accord de libre-échange entre les deux parties (EVFTA). Selon la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), de nombreuses entreprises interrogées comprennent bien les engagements pris dans le cadre de l’EVFTA. Grâce à l’EVFTA, le commerce entre le Vietnam et l’UE s’avère plus durable. La situation des exportations lors de ces derniers mois est un signe encourageant pour les exportateurs et, plus généralement, toute l’économie. -VNA/VI