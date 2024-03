L'OMC reconnaît les contributions du Vietnam au système commercial multilatéral

L'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a présenté le 18 mars la lettre de créance du président vietnamien Vo Van Thuong à la directrice générale de l'OMC. Ngozi Okonjo-Iweala.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a hautement apprécié la politique d'ouverture, d'intégration internationale et de participation et de contribution actives du Vietnam à l'OMC.

Elle a suggéré au Vietnam continue à déployer des efforts pour contribuer aux contenus inachevés, notamment en essayant de mettre en œuvre l'accord sur les subventions à la pêche (première étape) avant juin prochain et à participer à la promotion des négociations de la 2e étape, contribuant aux objectifs du Millénaire des Nations Unies en matière de développement durable.

De son côté, l'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que le Vietnam persistait dans sa politique d'ouverture et d'intégration internationale, était un membre actif et responsable de l'OMC et valorisait et soutenait toujours le système commercial multilatéral avec l'OMC en son centre.

Il a hautement apprécié les résultats obtenus à la 13e Conférence ministérielle de l’OMC (CM13) et les contributions de la directrice générale de l'OMC au succès de la conférence.

Il a affirmé l'engagement de la mission vietnamienne à Genève à continuer de se coordonner activement et étroitement avec le Secrétariat de l'OMC et les autres membres de l'OMC afin de mettre en œuvre pleinement et efficacement les résultats de la CM13 la prochaine fois. -VNA/VI