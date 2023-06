L'OIF et le Vietnam soutiennent la promotion de la formation à la langue française

La communauté francophone renforcera sa coopération avec le Vietnam dans le développement et la promotion de la langue française, selon Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Photo: VNA

En recevant le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, le 7 juin à Paris, en France, elle a souligné que l'OIF

tenait en haute estime le rôle et la position du Vietnam au sein de la communauté francophone

. Elle a émis le souhait que le Vietnam continue de jouer un rôle actif au sein des forums internationaux et de partager ses expériences avec les pays africains en matière de production alimentaire et de réduction de la pauvreté.

Elle a par ailleurs affirmé que la communauté francophone était disposée à servir de passerelle pour promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et d'autres pays. Elle a en outre souligné son soutien à la formation à la langue française pour les forces de maintien de la paix du Vietnam et d'autres cadres vietnamiens.

De son côté, le ministre Bui Thanh Son a affirmé son soutien aux efforts de l'OIF pour promouvoir l'utilisation de la langue

, la diversité culturelle et la coopération économique dans l'espace francophone, soulignant que le Vietnam était un membre actif et responsable de la communauté francophone.

Il a également présenté plusieurs propositions visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines de l'économie et du commerce, en particulier avec les pays africains, ainsi que l'enseignement du français, notamment pour les militaires et les policiers vietnamiens participant aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans des pays africains. Le ministre a remercié l'OIF pour son intérêt pour des questions régionales, y compris la question de la Mer Orientale.

