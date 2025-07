L'ASEAN demeure un "phare de paix" dans un contexte mondial en mutation

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN assistent à la cérémonie de signature de l'adhésion de l'Uruguay et de l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), portant le nombre total de signataires à 57. Photo: VNA

Poursuivant sa visite de travail en Malaisie, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a participé le 9 juillet à la retraite des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, dans le cadre de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-58), en Malaisie.

La retraite a été axée sur l'examen et la définition des orientations des relations extérieures de l'ASEAN, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les ministres ont examiné en profondeur les évolutions complexes de l'environnement géostratégique mondial, marquées par la concurrence entre grandes puissances, les conflits prolongés, l'érosion du droit international, ainsi que les défis transnationaux tels que le changement climatique, la cybersécurité ou la sécurité énergétique. Ils ont aussi exprimé leur inquiétude face aux instabilités économiques croissantes, au protectionnisme commercial, à la fragmentation technologique et des chaînes d'approvisionnement.

Dans ce contexte, les ministres ont souligné la nécessité pour l'ASEAN de rester unie, de valoriser son rôle central, de respecter les principes et normes de conduite communs et de persister dans une approche équilibrée et harmonieuse, tout en maintenant une architecture régionale ouverte, inclusive et fondée sur des règles.

S'exprimant à la réunion, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a partagé les points de vue des pays concernant les évolutions rapides et les instabilités de la situation internationale récente, dans un contexte où la paix et la sécurité sont gravement menacées, les conflits et tensions persistent, et les actes d'usage ou de menace de recours à la force, en particulier contre les infrastructures civiles et nucléaires, deviennent de plus en plus alarmants.

Il a souligné que l'ASEAN doit rester un "phare de paix", exemplaire dans le dialogue, la coopération et la résolution pacifique des différends.

Il a appelé l'ASEAN à continuer à renforcer son autonomie et son indépendance stratégique, tout en promouvant de manière proactive les relations avec ses partenaires, contribuant ainsi à maintenir l’équilibre stratégique dans la région et à renforcer la coopération pour répondre aux défis communs.

L'ASEAN doit promouvoir son rôle central dans l'élaboration et la conduite des processus régionaux, améliorer l'efficacité opérationnelle des mécanismes existants, notamment en tirant parti du rôle du Comité des représentants permanents (CPR) à Jakarta.

Saluant le rôle de la Malaisie à la présidence de l'ASEAN, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam continuerait de contribuer activement à la promotion du consensus et d'une voix unifiée au sein de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales.

Concernant la situation au Myanmar, il a déclaré que le Vietnam était prêt à soutenir le processus de redressement et de reconstruction, proposant que l'ASEAN étudie une nouvelle approche et élabore un plan de mise en œuvre du consensus en cinq points, avec des objectifs spécifiques, une feuille de route claire et des étapes réalisables.

S'agissant de la Mer Orientale, Bui Thanh Son a exprimé son inquiétude face à la situation récente, soulignant que l'ASEAN devait maintenir sa position de principe, respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; promouvoir le dialogue ; faire preuve de retenue ; instaurer la confiance et régler pacifiquenemt des différends.

Le Vietnam reste déterminé à collaborer étroitement avec les autres pays pour mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) en Mer Orientale et à œuvrer pour la finalisation rapide d'un Code de conduite (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international et à la CNUDM de 1982.

Le même jour, Bui Thanh Son et les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont assisté à la cérémonie de signature de l'adhésion de l'Uruguay et de l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), portant le nombre total de signataires à 57.

Les réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avec les pays partenaires dans le cadre de l'ASEAN+1 et de l'ASEAN+3 sont prévues le 10 juillet.

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son et la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro. Photo: VNA

En marge de l'AMM-58, le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a rencontré la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Maria Theresa Lazaro.

Le dirigeant vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à collaborer étroitement avec les Philippines pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux, pour l'intérêt mutuel des deux peuples et l'objectif commun de construire une région pacifique, stable, résiliente et durable.

De son côté, Maria Theresa Lazaro a affirmé que les Philippines attachaient une grande importance à leur partenariat stratégique avec le Vietnam.

Les deux parties ont apprécié les avancées récentes du partenariat stratégique Vietnam-Philippines, soulignant l'importance de maintenir les visites et les échanges de haut niveau, ainsi que de promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale existants.

Ils ont convenu de renforcer davantage la collaboration dans des domaines clés tels que la défense et la sécurité, le commerce, la coopération maritime, l'éducation et la formation, ainsi que les échanges interpersonnels.

Les ministres ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre une étroite coordination et un soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l'ONU et l'ASEAN, pour la paix et la stabilité dans la région. -VNA/VI