L'ambassade du Vietnam en R. de Corée exige que les citoyens se conforment aux lois et réglementations du pays d'accueil

Le 3 décembre, l'Agence de l'immigration de Jeju et l'Organisation du tourisme de Jeju ont confirmé que certain touristes vietnamiens venus sur l'île de Jeju grâce à l'exemption de visa n'avaient pas embarqué sur leur vol pour rentrer chez eux.

Les autorités sud-coréennes ont déclaré que 38 des 80 Vietnamiens arrivés à Jeju en provenance de Nha Trang, au Vietnam, par un vol du 14 novembre n'ont pas embarqué sur leur vol de retour, a fait savoir le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les autorités sont en train d’extraire des images du système de vidéosurveillance pour localiser ces 38 touristes vietnamiens après qu'ils ont coupé le contact et disparu à la dernière destination touristique du 17 novembre. Ces personnes seront considérées comme des résidents illégaux après le 14 décembre, date à laquelle prendra fin la période de séjour sans visa de 30 jours en République de Corée.

Afin de promouvoir le développement du tourisme, l’autorité de l'île de Jeju a mis en place un programme d'exemption de visa, permettant aux étrangers de 64 pays, dont le Vietnam, de rester sur l'île de Jeju jusqu'à 30 jours sans visa.

L'ambassade du Vietnam en République de Corée a déclaré qu'elle avait reçu des informations par la presse sur cette affaire et avait informé le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes. Actuellement, l'ambassade travaille en étroite coordination avec les autorités sud-coréennes, suit de près cette affaire et est prête à coopérer avec les agences dans l'esprit du partenariat stratégique Vietnam-République de Corée.

Par cette affaire, l'ambassade a également demandé aux citoyens vietnamiens entrant en République de Corée de respecter absolument ses lois, ses coutumes et surtout ses réglementations en matière d'immigration, évitant ainsi de nuire à l'image du Vietnam et aux relations en bon développement entre les deux pays. - VNA/VI