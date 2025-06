L'Allemagne investit dans le développement des ressources humaines des énergies renouvelables au Vietnam

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), a signé ce mercredi 18 juin un protocole d'accord avec le président du groupe GEO et directeur d'O-DOOR Vietnam Company concernant la coopération en matière d'investissement dans la construction d'un centre de formation et de développement des ressources humaines du secteur des énergies renouvelables.

Il s'agit d'un événement important qui marque le début d'une stratégie de coopération internationale à grande échelle dans le domaine de l'économie verte au Vietnam.

En vertu de ce document, GEO, leader allemand des solutions d'énergies renouvelables, coopérera au sein d'une coentreprise avec O-DOOR Vietnam Company afin de créer une entité juridique au Vietnam pour investir dans la construction d'un centre de formation et de développement des ressources humaines du secteur des énergies renouvelables sur une superficie de 20 hectares dans le district de Phu My, province de Binh Dinh. Le capital total prévu est de 50 millions de dollars.

Le centre devrait répondre aux normes internationales et former chaque année des milliers de techniciens certifiés par la GWO (Global Wind Organization) dans les domaines de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire et de l'hydrogène vert.

Ce centre est non seulement un projet éducatif, mais aussi une étape stratégique pour Binh Dinh de consolider son rôle de pôle d'innovation et d'énergie renouvelable dans la région centrale. À long terme, il s'agit également d'une réponse claire aux besoins en ressources humaines techniques des grands projets énergétiques en cours et à venir dans la province et la région, tels que l'éolien offshore, les parcs solaires, les centres d'hydrogène vert, etc.

Homan Seyedin, directeur marketing et commercial pour l'Asie du groupe GEO, a déclaré que son groupe était la première entité allemande à avoir eu l'idée de construire des parcs éoliens, ajoutant que GEO était également leader dans le développement de projets, la recherche et le développement des éoliennes les plus modernes au monde. GEO transférera prochainement cette technologie moderne au Vietnam, et Binh Dinh en sera le bénéficiaire direct.

Dans le cadre du projet, sera construite une usine de fabrication d'accessoires (après la production d'hydrogène) à partir de produits hydrogène, avec des processus complets pour le travail, la recherche et le transfert de technologie au Vietnam.

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire provincial de Binh Dinh, a souligné que la signature d'aujourd'hui marquait non seulement la coopération entre Binh Dinh et les investisseurs internationaux, mais témoignait également de la détermination de la province à devenir un pôle d'énergie propre, formant des ressources humaines vertes de premier plan dans la région.

Franz Josef Claes, président du groupe GEO, a exprimé sa grande confiance dans le potentiel de développement des énergies renouvelables au Vietnam, et plus particulièrement à Binh Dinh. Il a exprimé l'espoir que le centre permettra non seulement de former des ressources humaines pour le Vietnam, mais aussi de devenir une référence prestigieuse pour toute la région de l'Asie du Sud-Est.

GEO s'engage à apporter les technologies les plus modernes pour évoluer vers une industrie du recyclage et des énergies renouvelables véritablement circulaire et transférera à Binh Dinh la technologie accumulée au fil des ans afin que la province puisse mieux se développer, notamment dans ce domaine. -VNA/VI