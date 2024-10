L'Accord de partenariat économique global ouvre une nouvelle ère dans les relations entre le Vietnam et les EAU

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le vice-président émirati et Premier ministre Mohammed ben Rashid Al Maktoum ont assisté le 28 octobre à Dubai à la cérémonie de remise du document de l’Accord de partenariat économique global Vietnam – Emirats arabes ubnis (CEPA).

Signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre d’État émirati du Commerce extérieur, Thani Bin Ahmed Al Zayoudi, le CEPA est le premier accord de libre-échange que le Vietnam a signé avec un pays arabe, ouvrant une nouvelle ère dans les relations élevées et de plus en plus substantielles entre le Vietnam et les Emirats arabes ubnis (EAU) en particulier après plus d’un an de lancement des négociations par les les deux pays, ainsi qu'avec les pays arabes en général.

L'accord comprend 18 chapitres, 15 appendices et 2 lettres bilatérales dont le contenu comprend le commerce de marchandises, les services - investissement, les règles d'origine, les obstacles techniques au commerce (OTC), les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les douanes, la défense commerciale, les marchés publics, la propriété intellectuelle, les secteurs juridique et institutionnel.

Dans le cadre de l’accord, les deux parties ont pris des engagements forts en faveur de la libéralisation du commerce, les Émirats arabes unis s’engageant à éliminer progressivement les droits de douane sur 99 % des exportations vietnamiennes et le Vietnam à supprimer les droits de douane sur 98,5 % des exportations des Émirats arabes unis.

L’accord comprend également diverses dispositions facilitant le commerce et l’investissement, en s’alignant sur les tendances de la transformation numérique et du développement vert.

Actuellement, les EAU sont l'un des partenaires commerciaux et d'investissement les plus importants du Vietnam dans la région du Moyen-Orient, une porte d'entrée importante pour le Vietnam pour accéder aux marchés de cette région ainsi qu'à d'autres marchés d'Asie occidentale et d'Afrique. De plus, les structures économiques et commerciales des deux pays sont complémentaires.

Le CEPA constitue donc une base favorable pour le Vietnam de promouvoir ses exportations de produits forts vers les EAU, puis vers d’autres pays du Moyen-Orient, d’Asie occidentale et d’Afrique. Il est également une opportunité d'accéder à des technologies de pointe, des capitaux et des services de qualité des EAU, contribuant ainsi à réduire les coûts de production et à améliorer la compétitivité des produits vietnamiens. En revanche, les biens et services des EAU auront la possibilité d'accéder au marché vietnamien ainsi qu'aux pays de l'ASEAN grâce à la position stratégique du Vietnam dans la région.

Les statistiques montrent que les Émirats arabes unis sont le plus grand marché d'exportation du Vietnam et son deuxième partenaire commercial en Asie occidentale, après le Koweït.

Les statistiques des Douanes du Vietnam montrent que, sur la période 2018-2023, les échanges commerciaux totaux entre les deux pays se sont élevés en moyenne à environ 5 milliards de dollars par an. Concernant la balance commerciale, le Vietnam a toujours un important excédent d'exportation avec le marché émirati (de 3 à 4 milliards de dollars par an).



En 2023, le total des échanges commerciaux bilatéraux a atteint près de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 5,9% en un an, dont les exportations vietnampienne de plus de 4 milliards de dollars, soit une hausse de 4,3%, et les importations de plus de 676 millions de dollars, soit une augmentation de 16%.

Au cours des 8 premiers mois de 2024, il a atteint plus de 4,47 milliards de dollars, en hausse de 45% par rapport à la même période en 2023, dont les exportations vietnamiennes de 3,85 milliards de dollars, en hausse de 47,5% et les importations 623,5 millions de dollars, en hausse de 32,5%.

En termes de structure des produits de base, les principaux produits d'exportation du Vietnam vers les EAU comprennent les téléphones portables, les ordinateurs et leurs composants, les produits électriques, les appareils électroniques ménagers, le poivre, les produits aquatiques, les chaussures et les textiles, les produits céréaliers, les produits en plastique, les meubles en bois... Les principaux produits importés des EAU comprennent les matières premières plastiques, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), les produits pétroliers et les ingrédients alimentaires destinés au bétail, aux métaux communs, aux produits chimiques...

Le Vietnam et les Émirats arabes unis ont publié le 28 octobre une Déclaration commune sur la mise à niveau de leurs relations vers un partenariat global à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ce pays du Moyen-Orient.-VNA/VI