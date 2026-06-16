Kim Long Motor s'associe au groupe allemand ZF dans le domaine des technologies automobiles

Kim Long Motor Hue JSC (Kim Long Motor), basée dans la commune de Chan May – Lang Co, à Hue, et le géant allemand des technologies automobiles ZF Friedrichshafen AG (groupe ZF) ont signé le 15 juin un accord de coopération stratégique. Cet accord établit un partenariat à long terme dans les domaines des groupes motopropulseurs, des transmissions automobiles et des solutions pour véhicules à énergies nouvelles.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Aux termes de cet accord, les deux parties collaboreront étroitement à l'intégration des composants clés du groupe ZF dans les véhicules à moteur thermique et les véhicules électriques (VE) produits par Kim Long Motor.



Dans un premier temps, le groupe ZF fournira ses transmissions automatiques à six rapports de dernière génération pour les bus de Kim Long Motor. Ce partenariat devrait améliorer la qualité, la stabilité opérationnelle et le rendement énergétique des véhicules de la marque Kim Long Motor, renforçant ainsi leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.



Dans les phases ultérieures, les deux entreprises intensifieront leur coopération en matière de recherche, de développement et d'application de technologies automobiles de pointe.



L'accord met également l'accent sur la mise en place d'un écosystème de services après-vente professionnel, conforme aux normes internationales. Kim Long Motor assurera le service après-vente des produits ZF au Vietnam, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et sur d'autres marchés potentiels. Les deux parties collaboreront à l'établissement de normes de service, au développement de réseaux de pièces détachées d'origine et à la formation d'un personnel technique hautement qualifié, afin d'optimiser la disponibilité des véhicules, de réduire le coût total de possession et d'améliorer la satisfaction client.



Dans le cadre de leur vision à long terme, les deux parties créeront un centre technique et de formation dédié à la recherche sur les systèmes de transmission automatique pour véhicules conventionnels, véhicules électriques et autres véhicules à énergies nouvelles. Ce centre constituera un pôle de transfert de technologies, de formation de la main-d'œuvre, de recherche et développement de produits, et soutiendra les efforts visant à accroître le taux de localisation dans l'industrie automobile vietnamienne.



Lors de la cérémonie de signature, Dao Viet Anh, directeur général de Kim Long Motor, a qualifié le partenariat avec le groupe ZF d'étape majeure dans le développement et la stratégie d'intégration mondiale de l'entreprise.



Il a précisé que l'intégration des technologies de pointe de ZF permettra aux véhicules Kim Long d'améliorer considérablement leurs performances, leur sécurité et leurs fonctionnalités, les aidant ainsi à répondre aux normes internationales les plus strictes et à dynamiser l'exportation de véhicules utilitaires de marque vietnamienne vers les marchés internationaux.



Markus Maier, directeur des ventes du groupe ZF, a déclaré que cette coopération offrira l'opportunité de présenter les technologies avancées du groupe en matière de groupes motopropulseurs, de sécurité des véhicules, d'électrification et de connectivité intelligente au Vietnam et sur d'autres marchés prometteurs, grâce aux véhicules utilitaires fabriqués par Kim Long Motor.



Il a réaffirmé l'engagement du groupe ZF à collaborer étroitement avec son partenaire vietnamien afin de développer un système de service après-vente conforme aux normes internationales pour accompagner la clientèle locale. - VNA/VI