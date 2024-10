Installation d'une plaque commémorative en l'honneur du Président Ho Chi Minh à Sainte-Adresse

Dans le cadre de sa participation au 19e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France, le 6 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a assisté à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative dédiée au Président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale et homme de culture éminent du monde.

Afin de commémorer le voyage du Président Ho Chi Minh en France, l’administration de la ville de Sainte-Adresse a décidé d'installer une plaque commémorative dans l'enceinte de la résidence Masquelier, devant la maison où il séjourna de 1911 à 1912. La plaque commémorative porte une inscription bilingue en français et en vietnamien.

Le dirigeant To Lam a hautement apprécié la décision de l'administration municipale de considérer la plaque commémorative comme partie intégrante du patrimoine de Sainte-Adresse. Il a adressé ses sincères remerciements au peuple français, aux amis fidèles du Vietnam, pour leurs efforts dans la préservation des sites historiques relatifs au Président Ho Chi Minh dans sa quête pour la voie du salut national.

Selon lui, la plaque commémorative du Président Ho Chi Minh deviendra un lieu de mémoire pour les Vietnamiens ainsi que pour tous les peuples aspirant à la paix et à l'indépendance. Elle constituera également un témoignage tangible des liens historiques unissant le Vietnam et la France.

To Lam a exprimé son souhait que Sainte-Adresse puisse intensifier ses échanges et sa coopération avec les villes vietnamiennes, contribuant ainsi au renforcement de la coopération multiforme à tous les niveaux, ainsi qu'aux échanges interpersonnels et culturels entre les deux nations.

Témoignant de son respect envers le Président Ho Chi Minh, le maire de Sainte-Adresse, Hubert Dejean de la Batie, a souligné que l'installation de cette plaque commémorative revêtait une signification historique non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour la France. Cette initiative témoigne de l'affection, de l'amitié et de la solidarité des habitants de Sainte-Adresse et, plus largement, du peuple français, envers le Président Ho Chi Minh et le peuple vietnamien.

Avant cet événement, le secrétaire général et président To Lam a rendu visite à la mairie de Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse occupe une place significative dans le parcours du Président Ho Chi Minh lors de sa quête de la voie du salut national. En 1911, alors âgé de 24 ans, Ho Chi Minh y séjourna pendant un mois, travaillant comme jardinier pour la famille Masquelier dans l'attente de la réparation du navire sur lequel il voyageait. -VNA