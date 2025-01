Innovation et accélération pour propulser le pays dans une nouvelle ère

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

A l'occasion du Nouvel An 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a écrit un article intitulé "L’innovation, la créativité, l’accélération, la percée pour faire entrer le pays fermement dans l'ère de progrès national, de fort développement, de civilisation et de prospérité de la nation". L’Agence vietnamienne d’information tient de vous présenter l’intégralité de l'article du Premier ministre.



“Les résultats importants, complets et remarquables obtenus dans divers domaines, dans un contexte de difficultés et de défis plus nombreux que d'opportunités et d'avantages en 2024, confirment les efforts remarquables, la forte volonté et la détermination de l'ensemble de notre Parti, de notre peuple et de notre armée de promouvoir de manière globale le Renouveau ; consolidant ainsi les fondements, créant une forte motivation pour s'efforcer de mettre en œuvre avec succès le Plan de développement socio-économique 2025, contribuant à parvenir aux objectifs et aux tâches de la période 2021-2025, à faire entrer le pays fermement dans l'ère de progrès national, de fort développement, de civilisation et de prospérité de la nation.



I. En 2024, la situation mondiale continuait d’évoluer rapidement et de manière complexe, avec de nombreux problèmes sans précédent, la concurrence stratégique féroce entre les principaux pays, les conflits militaires survenus dans de nombreux endroits, l’instabilité politique dans certains pays. La reprise économique, commerciale et des investissements à l’échelle mondiale était lente, inégale et instable. Les problèmes de sécurité non traditionnels, le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la cybersécurité devenaient de plus en plus graves. Dans le pays, les opportunités, les avantages et les difficultés, les défis étaient étroitement liés, mais les difficultés et les défis sont plus importants. L’économie continuait de souffrir d’un « double impact » dû à des facteurs externes défavorables et à des limitations et lacunes internes qui durent depuis de nombreuses années. En même temps, les catastrophes naturelles et les inondations ont causé de graves dommages à la production, aux entreprises et à la vie des populations.



Dans ce contexte, dans l’esprit de déployer des efforts remarquables pour « transformer le danger en opportunité », « changer l’état, renverser la situation » ; avec pour devise « discipline, responsabilité, proactivité, créativité, efficacité durabilité », « discuter uniquement de ce qu'il faut faire, pas de retour en arrière », dès le début de l'année 2024, le gouvernement et le Premier ministre ont demandé à tous les niveaux, secteurs et localités de se concentrer sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, des résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau Politique, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale ; d’être proactif, flexible, de suivre de près la réalité, de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les tâches et les solutions définies dans tous les domaines, avec la priorité donnée à la promotion de la croissance associée au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres de l’économie, à l’élimination des obstacles et des goulets d’étranglement institutionnels et juridiques, à l’accélération de l’avancement des projets d’infrastructures clés ; de se concentrer sur les tâches de développement culturel et social, de prévention des catastrophes et de protection de l’environnement ; de renforcer la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage ; de maintenir la défense et la sécurité nationales ; de promouvoir les affaires étrangères et l’intégration internationale. Il faut appréhender la situation et réagir rapidement et efficacement aux changements externes.



Grâce à la grande détermination, aux grands efforts et aux actions drastiques de l'ensemble du système politique, du peuple et du monde des affaires, sous la direction du Parti, notamment le Bureau Politique et le Secrétariat dirigés par le secrétaire général, la situation socio-économique de notre pays continuait de se redresser positivement, avec notamment les 15 objectifs tous atteints ou dépassés.



Le Vietnam continuait d’être un point fort en termes de croissance et faisait partie des pays à forte croissance de la région et du monde. Sa croissance annuelle du PIB est estimée à environ 7 % ; l'échelle économique a atteint environ 470 milliards de dollars ; la structure économique continuait d’évoluer positivement ; la part du secteur agricole était d’environ 11%. La qualité de croissance s’est améliorée ; l'indice de liberté économique a gagné 13 places, pour se positionner à la 59e place sur 176 pays et territoires.



Le Vietnam a été très apprécié pour contrôler l’inflation et maintenir la stabilité macroéconomique dans le contexte d’un monde volatil et difficile. L'indice moyen des prix à la consommation a augmenté d'environ 3,6 % en 2024 dans le contexte de continuer à appliquer des augmentations salariales et des augmentations de prix pour certains biens gérés par l'État. Les grands équilibres de l’économie ont été garantis ; le commerce extérieur a enregistré un record et les exportations agricoles ont connu aussi un record de plus de 62 milliards de dollars ; l'excédent commercial est estimé à environ 24 milliards de dollars, contribuant à l'amélioration de la balance des paiements internationale. Grâce à la reprise économique positive et au renforcement et à l'amélioration de l'efficacité de la gestion fiscale, les recettes totales du budget de l'État ont dépassé les estimations de 19 % (environ 320 000 milliards de dollars), contribuant à compléter les ressources pour l'investissement et le développement. La dette publique, la dette gouvernementale, la dette extérieure nationale et le déficit budgétaire de l’État étaient inférieurs à la limite prescrite.



Le Vietnam continue d’être une destination sûre et attractive pour les entreprises, les partenaires et les investisseurs internationaux ; figure parmi les 15 pays en développement attirant le plus grand capital d’investissement étranger au monde, avec l’attraction de 40 milliards de dollars, dont 25 milliards de dollars ont été débloqués. Le Vietnam était l’une des 20 économies ayant la plus grande échelle commerciale au monde avec 17 accords de libre-échange signés, devenant ainsi un maillon important dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Le Vietnam est en pleine transition vers une économie numérique, une économie verte, une économie de haute technologie et respectueuse de l’environnement. En particulier, elle a acquis une position importante dans la chaîne industrielle mondiale des semi-conducteurs, attirant de nombreuses grandes entreprises technologiques. La valeur de la marque nationale en 2024 a atteint 507 milliards de dollars, se classant 32 parmi 193 pays, en hausse d'une place par rapport à 2023.



Les percées stratégiques ont été ciblées et mises en œuvre avec détermination et connu de nombreux résultats clairs : mettre l’accent sur la révision et le perfectionnement des institutions et des lois ; adopter par l’Assemblée nationale de nombreuses lois et résolutions pour éliminer les difficultés, les obstacles et les goulots d’étranglement au développement dans divers domaines. Le développement du système d’infrastructures stratégiques a été accéléré de manière globale. Plus de 2 000 km d’autoroutes ont été mis en service ; le projet de la ligne 3 de 500 kV de Quang Binh à Hung Yen s’est achevé dans un délai record de 6 mois ; les préparatifs et la mise en œuvre urgente des projets ferroviaires nationaux sont accélérés. Le développement des ressources humaines a apporté des changements positifs ; la science et la technologie, l’innovation et les startups ont été fortement promues. Le Vietnam s’est classé 44 parmi les 132 pays et territoires en termes d’indice mondial de l'innovation 2024, en hausse de deux places par rapport à 2023. Les travaux de planification ont été encouragés avec la mise en œuvre de 111 plans sectoriels, provinciaux et nationaux ; les projets en retard, inefficaces et prolongés ont été réglés, contribuant à libérer des ressources, à prévenir le gaspillage, à créer de nouveaux espaces et à motiver le développement.



L’accent a été mis sur le développement culturel et social ; la sécurité sociale était garantie ; la vie des gens continuait de s’améliorer. Le taux de pauvreté multidimensionnelle a diminué à environ 1,9 % ; le revenu moyen des travailleurs a augmenté d’environ 7,4 %. Le Vietnam s’est classé 54e parmi les 143 pays en termes d’indice de bonheur et 54e parmi les 166 pays en termes d'indice de développement durable (ODD). Le Vietnam a surmonté à temps les conséquences et les personnes touchées par la tempête Yagi, avec d’actions touchantes et chaleureuses.



La réforme administrative et la lutte contre la corruption continuent d’être promues : mettre l’accent sur la simplification et la réduction des procédures administratives ; promouvoir la décentralisation ; mettre en œuvre sérieusement et efficacement la rationalisation de l’appareil ; renforcer l’inspection, l’examen et le règlement des plaintes et des dénonciations ; améliorer l’efficacité de la gestion de la corruption et des pratiques malsaines en évitant ses impacts sur le développement socio-économique et en contribuant à consolider et à renforcer la confiance du peuple.



L’indépendance et la souveraineté nationales ont été maintenues ; potentiel de défense et de sécurité ont été renforcé ; les affaires étrangères et l’intégration internationale ont été promues ; La réputation et la position du pays continuaient de s’améliorer. Le “front de coeur du peuple” a été consolidé ; l’industrie de la défense a obtenu de nombreux résultats positifs. La sécurité politique, l’ordre social sont maintenus. La coopération internationale continuait d’être promue et améliorée, la diplomatie économique a été intensifiée, créant une situation étrangère favorable et contribuant au maintien d’un environnement de paix, de stabilité et de coopération pour le développement.



II. Heureux et enthousiasmés par les réalisations et les résultats exceptionnels obtenus en 2024, mais nous reconnaissons également franchement qu'il existe encore des limites, des insuffisances, des difficultés et des défis que nous devons résoudre rapidement et efficacement dans le temps à venir. En particulier, la stabilité macroéconomique présente encore des risques potentiels, et la pression dans la gestion des taux de change, des taux d’intérêt et de l’inflation reste très importante, surtout face à des impacts externes négatifs. La situation de la production et des affaires dans certaines régions est encore difficile ; la reprise du pouvoir d’achat sur le marché reste lente et incertaine. La mise en œuvre de certains projets d’infrastructures se heurte encore à des difficultés ; le déblocage des capitaux d’investissement publics n’a pas satisfait aux exigences.



Les institutions et les lois sont toujours des « goulots d’étranglement » ; la réflexion sur l’élaboration des lois est davantage axée sur la gestion que sur le développement ; les formalités et les procédures présentent certaines lacunes. Certaines réglementations juridiques, certains mécanismes et certaines politiques tardent à être modifiés et complétés pour répondre aux exigences réelles. La décentralisation laisse encore à désirer ; les procédures administratives et les conditions commerciales dans certaines régions sont lourdes et encombrées. Les déchets existent encore dans de nombreuses industries et de nombreux domaines, entraînant de nombreuses conséquences, réduisant les ressources, augmentant les coûts, créant des obstacles et manquant des opportunités de développement national.



Le développement des ressources humaines, en particulier des ressources humaines de haute qualité, ne répond pas encore aux exigences de développement et ne contribue pas encore à créer des percées en matière de productivité, de qualité, d'efficacité et de compétitivité de l'économie. L'écart de développement entre les régions et les classes populaires ne s’est pas beaucoup amélioré; les conditions de vie d’une partie de la population demeurent difficiles. La résolution des problèmes liés à la grave pollution de l’environnement, aux embouteillages et aux inondations dans les grandes villes tarde encore. Le changement climatique, les catastrophes naturelles, les tempêtes, les crues, les glissements de terrain, les inondations, les affaissements et les sécheresses fluctuent de manière imprévisible, entraînant de graves conséquences. La situation des délits liés à la haute technologie, des fraudes en ligne et du travail visant à assurer la sécurité et l'ordre dans certaines zones est compliquée...



Les insuffisances, difficultés et défis ci-dessus ont des causes objectives et subjectives. La principale raison objective est due à la situation mondiale complexe et imprévisible, aux nombreuses difficultés et défis, aux conséquences de la pandémie de COVID-19 qui continuent de produire des effets négatifs, aux catastrophes naturelles, aux tempêtes et aux crues, notamment le typhon Yagi qui a entraîné de graves impacts. La raison subjective est que la discipline n’est pas stricte à certains moments et à certains endroits, que la décentralisation du pouvoir dans certains secteurs posent encore des problèmes, qu’une partie des cadres évite et craint la responsabilité, que la réponse aux politiques, dans certains cas, n’est ni opportun ni efficace, que l'esprit d'effort pour surmonter les difficultés, l'autonomie et la résilience de certaines agences, unités et d'une partie des cadres et fonctionnaires ne sont pas élevés...



Sur la base de l’analyse et de l’évaluation de la situation et de la pratique du leadership et de la direction exécutive, nous pouvons en tirer des enseignements précieux et profonds, qui contribueront à compléter et à perfectionner la réflexion, la méthodologie, les orientations politiques et la mise en œuvre dans les temps à venir.



Premièrement, la force de la grande union nationale sous la direction du Parti est une force invincible, un élément fondamental du développement durable et un point d'appui pour surmonter toutes les difficultés; Il est nécessaire de promouvoir l'esprit d'autonomie, de résilience et les efforts d'innovation et de progrès de la nation tout entière, de placer toujours les intérêts nationaux et les intérêts du peuple au premier plan.



Deuxièmement, il faut avoir un état d'esprit de développement révolutionnaire, une vision stratégique, une vision prospective, une réflexion profonde, faire grand, valoriser le temps, l'intelligence, la créativité, l'esprit de décision et le bon timing. Il faut se concentrer sur une compréhension ferme de la situation, en répondant de manière flexible, rapide et efficace ; être proactif, flexible et créatif dans la mise en œuvre des lignes directrices, des préconisations et des politiques du Parti et de l’État.



Troisièmement, il faut se concentrer sur la mobilisation, l'allocation et l'utilisation efficaces de toutes les ressources, en considérant les ressources intrinsèques comme fondamentales, stratégiques, à long terme, décisives et les ressources extrinsèques comme importantes, nécessaires et révolutionnaires, et valoriser au mieux le potentiel, les forces, l'intelligence et le courage du peuple vietnamien.



Quatrièmement, il faut accorder une attention particulière à la sécurité sociale, à l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle du peuple, en prenant l'homme comme le centre, le sujet, l'objectif, la ressource et la force motrice la plus importante du développement; il ne faut pas sacrifier le progrès, la justice sociale et la protection de l’environnement pour poursuivre une simple croissance économique, il ne faut laisser personne de côté.



Cinquièmement, il faut renforcer la discipline, promouvoir la décentralisation du pouvoir associée à l'allocation des ressources et renforcer l'inspection, la supervision et le contrôle du pouvoir ; réformer radicalement les procédures administratives ; abolir résolument et avec persistance le mécanisme « demander – donner » ; promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, en contribuant à renforcer la confiance au sein du peuple et de l'ensemble de la société.



III. Dans les temps à venir, il est prévu que la situation mondiale et régionale continuera à être compliquée et imprévisible, que l'économie mondiale se redressera lentement, les risques augmenteront... Au niveau national, grâce aux facteurs favorables, l'économie poursuivra sa tendance à la reprise, de nouveaux mécanismes, directives et politiques continueront de promouvoir des effets positifs. Cependant, les difficultés et les défis resteront très grands, dus notamment à des facteurs externes défavorables et à des faiblesses et insuffisances internes de longue durée; les facteurs de sécurité non traditionnels, les catastrophes naturelles, le changement climatique, l’épuisement des ressources et le vieillissement de la population auront des impacts de plus en plus sérieux. Notre pays est un pays en développement, l’économie est en transition, sa taille est encore modeste, son ouverture est grande, sa résilience et sa compétitivité sont encore limitées.



L'année 2025 a des significations particulièrement importantes, c'est l'année de l'accélération et de la percée pour réussir la mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025, c’est l'année de nombreux événements importants pour le pays : le 95e anniversaire de la fondation du Parti, le 50e de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le 135e de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 80e de la fondation du pays, et c’est l’année des congrès du Parti à tous les niveaux, en route vers le 14e Congrès National du Parti, ouvrant une nouvelle ère - une ère de progrès, de développement, de richesse, de civilisation et de prospérité de la nation, comme l'a orienté le secrétaire général To Lam. Pour mettre en œuvre avec succès l’objectif stratégique consistant à s’efforcer de devenir d’ici 2030 un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen de la tranche supérieure, et d’ici 2045, de devenir un pays développé et à revenu élevé, à partir de 2025, nous devons redoubler d’efforts pour créer des facteurs révolutionnaires pour attirer les investissements, promouvoir fortement la production et les affaires, s’efforcer d’atteindre un taux de croissance d’au moins 8 % ou de viser un taux plus élevé dans les conditions favorables, créant ainsi une base solide pour atteindre une croissance à deux chiffres à partir de 2026.



Le pays des temps historiques a besoin de décisions historiques. Mettre en œuvre les objectifs stratégiques ci-dessus afin de célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti et le 100e anniversaire de la fondation du pays est une mission difficile, mais aussi très glorieuse pour nos générations d'aujourd'hui et de demain, une condition préalable pour aider le pays à sortir du piège du revenu intermédiaire et à devenir un pays développé. Nous pouvons y parvenir grâce à une pensée innovante, une grande détermination, de grands efforts, des actions drastiques, des solutions révolutionnaires, des méthodes efficaces et une mise en œuvre rapide, flexible et efficace. En se concentrant sur la mise en valeur des potentiels distincts, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs du pays, chaque niveau, chaque secteur, chaque agence, unité, entreprise et chaque Vietnamien doit promouvoir fortement l'esprit de solidarité, « oser penser, oser faire, oser faire des percées pour le bien commun » , « faire ce que l’on dit et le faire de manière efficace et mesurable », poursuivre efficacement la devise «Si le Parti dirige, le gouvernement consent, l'Assemblée nationale est d'accord, le peuple soutient, la Patrie attend, il faut donc chercher à agir et faire de manière professionnelle».



La résolution du 13e Congrès national du Parti, les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique, du Secrétariat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et les directives du Premier ministre ont clairement démontré les tâches et solutions ci-dessus dans tous les domaines et doivent être mises en œuvre de manière synchrone, complète et efficace à tous les niveaux, dans tous les secteurs et localités, dans l'esprit de « attributions claires, tâches claires, responsabilités claires, délais clairs, résultats clairs », en se concentrant sur certains contenus clés suivants :



1. Poursuivre la mise au point et le perfectionnement des institutions et des lois pour qu'elles deviennent véritablement une "percée des percées", créant un moteur de développement national dans l'esprit de "politiques ouvertes, infrastructures fluides, et gouvernance intelligente". Il faut accorder une attention particulière à une pensée novatrice, créatrice de développement, et à l'ouverture de nouveaux espaces de croissance, innover, numériser, garantir la transparence et l'efficacité des différents types de marchés, mettre en œuvre des solutions synchronisées pour rétablir et développer sainement le marché immobilier, tout en élevant rapidement la classification du marché boursier. Réorganiser de manière décisive les structures administratives selon les principes de "Raffinement - Compacité - Puissance - Performance - Efficacité", tout en restructurant et améliorant la qualité du personnel, des fonctionnaires et agents publics conformément à la Résolution n°18-NQ/TW. Élaborer des politiques spécifiques pour encourager les fonctionnaires à oser penser, agir et assumer des responsabilités dans l'intérêt général. Continuer à promouvoir les réformes, simplifier les procédures administratives, construire un gouvernement numérique, appliquer le projet 06 ; mettre en œuvre efficacement des solutions pour améliorer l'environnement d'investissement et d'affaires, tout en garantissant la compétitivité régionale et internationale.



2. Continuer à prioriser la promotion d'une croissance économique forte en lien avec la stabilité macroéconomique, le contrôle de l'inflation et l'équilibre des grandes variables économiques. Améliorer les capacités d'analyse et de prévision ; gérer de manière proactive, opportune, flexible, harmonieuse et efficace les politiques budgétaires et monétaires afin de mobiliser et d'utiliser efficacement les ressources, notamment celles issues de la population. Se concentrer sur le renouveau des moteurs de croissance traditionnels, en particulier à travers des solutions pour stimuler l'investissement, la consommation et les exportations ; parallèlement, réaliser des percées pour promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, notamment la transformation numérique, la transition écologique, et le développement de secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, les données massives (big data), l'intelligence artificielle (IA), l'internet des objets (IoT) et l'informatique en nuage.



3. Se concentrer sur le développement d'un système d'infrastructures stratégiques synchronisé et moderne ; accélérer les projets prioritaires ; connecter les autoroutes aux aéroports et aux ports maritimes ; déployer rapidement les chemins de fer à grande vitesse et les réseaux ferroviaires urbains. Viser l'achèvement de 3.000 km d'autoroutes et plus de 1.000 km de routes côtières d'ici fin 2025. Développer fortement les infrastructures numériques, urbaines, culturelles, sociales, éducatives, sanitaires, sportives, etc. ; explorer et exploiter efficacement les espaces souterrains, maritimes et spatiaux.



4. Accélérer l'industrialisation et la modernisation, restructurer l'économie en lien avec l'innovation des modèles de croissance, en renforçant l'application des sciences et technologies, tout en augmentant la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité. Développer fortement les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services ayant un potentiel et des avantages, en adoptant des technologies avancées et en se dirigeant vers une économie verte, efficace et durable ; réduire les coûts logistiques ; exploiter le potentiel et développer fortement diverses formes de tourisme. Améliorer l'efficacité des groupes et entreprises publiques ; élaborer des politiques favorisant le développement vigoureux du secteur privé ; intensifier l'attraction sélective des investissements étrangers ; et participer plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.



5.Définir clairement et mettre en place des mécanismes, politiques et solutions stratégiques et tactiques pour faire des ressources humaines de haute qualité, des sciences et technologies, de l'innovation et de la transformation numérique une priorité nationale absolue, conformément à l'esprit de la Résolution n°57-NQ/TW. Créer des percées permettant au pays de s'élever rapidement et durablement dans son développement. Se concentrer sur la révision et l'amélioration des mécanismes et politiques pour rehausser la qualité de l'éducation et de la formation, tout en stimulant la productivité. Promouvoir la transformation numérique nationale, développer un écosystème d'innovation et inspirer les communautés d'entreprises, les entrepreneurs et les Vietnamiens dans et hors du pays, en particulier les jeunes générations vietnamiennes, pour qu'ils se positionnent en leaders et réalisent de grands progrès.



6. Mettre l'accent sur le développement culturel en harmonie avec l'économie et la société ; élaborer des mécanismes et politiques pour développer les industries culturelles et du divertissement ; construire un système de valeurs humaines vietnamiennes pour un développement global. Mettre en œuvre efficacement les politiques destinées aux personnes méritantes, à la protection sociale, à la garantie de la sécurité sociale, et à la réduction durable de la pauvreté. Accorder une attention particulière aux politiques concernant les minorités ethniques et les religions, en promouvant l'esprit "du dharma et de la nation", vivre "une bonne vie, une belle foi". Appliquer efficacement les Programmes nationaux cibles sur la construction de zones rurales modernes, la réduction durable de la pauvreté, le développement économique et social des régions des minorités ethniques et montagneuses, ainsi que le développement culturel et la lutte contre la drogue. Renforcer le mouvement de solidarité nationale pour "Éliminer les maisons temporaires et délabrées dans tout le pays d'ici 2025" ; viser à construire plus de 100 000 logements sociaux dans les délais les plus courts.



7. Renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les comportements négatifs. Poursuivre l'amélioration des institutions pour corriger les lacunes et insuffisances des mécanismes, politiques et lois. Accroître la transparence, la responsabilité et la reddition des comptes ; contrôler efficacement les actifs et les revenus des titulaires de fonctions et de pouvoirs publics. Intensifier les inspections, enquêtes et sanctions sévères contre les actes de corruption, de gaspillage et de comportements nuisibles.



8. Consolider et renforcer la défense et la sécurité ; maintenir l'indépendance, la souveraineté et les intérêts nationaux ; promouvoir le développement de l'industrie de défense et de l'industrie de sécurité à double usage ; garantir la sécurité politique et l'ordre public. Intensifier les mesures de prévention contre la criminalité, visant à réduire de 5 % les affaires pénales liées à l'ordre public ; garantir la sécurité routière ; accorder une attention particulière à l'amélioration de la prévention et de la lutte contre les incendies et les explosions.



9. Améliorer l'efficacité des relations extérieures et de l'intégration internationale ; approfondir les relations avec les partenaires, les rendre plus substantielles et efficaces, en favorisant les intérêts mutuels. Élever la qualité des conseils stratégiques et des prévisions, réagir de manière proactive pour protéger la Patrie dès les premiers signes de menaces. Promouvoir vigoureusement la diplomatie économique, la diplomatie culturelle et les échanges entre peuples pour le développement national.



10. Renforcer les activités d'information et de communication, en particulier sur les politiques publiques ; intensifier la sensibilisation, encourager et diffuser les modèles exemplaires, les initiatives créatives, ainsi que les exemples de bonnes actions et de bonnes personnes. Accroître l'efficacité du travail de propagande et de mobilisation, coopérer étroitement avec le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations politiques-sociales et les associations populaires pour créer un consensus social, renforcer le bloc d'unité nationale et s'efforcer d'atteindre pleinement les objectifs de développement socio-économique fixés.



Les missions fixées pour 2025 et les années à venir sont lourdes de responsabilités. En valorisant les réalisations obtenues après près de 40 ans de Renouveau, avec un esprit d'unité, de coopération, de responsabilité élevée, de volonté d'autonomie et de résilience de l'ensemble du système politique, du peuple et de la communauté des entreprises, sous la direction glorieuse du Parti communiste du Vietnam, notre pays surmontera certainement toutes les difficultés et défis.



Nous nous efforcerons de réaliser avec succès les objectifs et les tâches de développement socio-économique pour 2025, contribuant ainsi à l'accomplissement optimal du plan de développement socio-économique quinquennal ans 2021-2025. Nous sommes fermement convaincus que l'intelligence et le courage vietnamiens, éprouvés à travers l'histoire héroïque de la lutte pour construire et défendre la nation pendant des milliers d'années, continueront de briller pour élever notre pays à de nouveaux sommets. Le Vietnam atteindra de plus grandes réalisations dans l'ère de son essor, devenant une nation prospère, civilisée et florissante, se tenant fièrement aux côtés des grandes puissances mondiales, comme l'avait toujours rêvé le Président Hô Chi Minh. - VNA/VI