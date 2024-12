Indice provincial de l'innovation en 2024 : Hanoï occupe la première place nationale

Hanoï arrive en tête des 63 provinces et grandes villes dans le classement en termes d'indice provincial de l'innovation 2024 publié le 30 décembre par le ministère des Sciences et des Technologies.

Les autres localités dans le top 10 du classement sont Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Ba Ria-Vung Tau, Da Nang, Quang Ninh, Can Tho, Binh Duong, Thai Nguyen et Bac Giang.

L'indice provincial de l'innovation (IPI ou PII en abréviation anglaise) a été construit pour fournir une image globale et réaliste de l'état actuel du modèle de développement socio-économique basé sur les sciences, les technologies et l'innovation de chaque localité.

Il fournit des bases scientifiques et pratiques aux autorités locales pour prendre des décisions, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir le développement socio-économique local basé sur les sciences, les technologies et l'innovation, a fait savoir le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoang Minh.

L’année dernière, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Hai Phong ont aussi occupé les trois premières places nationales. -VNA/VI