Inauguration officielle de la section surélevée de la ligne 3 du métro de Hanoï

Station Cau Giay de la ligne 3 du métro de Hanoï, station Nhon-Hanoi. (Photo : AVN)

La section surélevée de 8 km de la ligne Nhon-Hanoï a été officiellement inaugurée, après trois mois d'exploitation commerciale, lors d'une cérémonie organisée par le Comité populaire de Hanoï le 9 novembre.

Les travaux de construction de la section souterraine (incluant 4 stations supplémentaires reliant la gare de Hanoï) ont également commencé en juillet dernier.

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuân, a déclaré : « Là où les infrastructures de transport s’installent, le développement suit. »

« Le métro urbain est un moyen de transport de haute qualité et respectueux de l'environnement, que de nombreux pays priorisent pour résoudre les embouteillages et la pollution », a ajouté M. Tuấn, soulignant que le développement du métro urbain est une tâche clé pour la capitale dans la nouvelle ère.

Après la cérémonie, qui a affirmé l'engagement de développer le réseau ferroviaire urbain de la capitale en vue de l'objectif Net Zéro d'ici 2050, les délégués ont participé à la cérémonie de pose de plaque du projet, célébrant le 70e anniversaire de la libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024).

Cette étape marque un jalon important dans un projet salué comme un exemple marquant de coopération internationale en matière de transport urbain durable, impliquant le Vietnam, la France et des financeurs mondiaux, notamment l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque asiatique de développement (BAD). Ce projet soutient également la transition verte du Vietnam, conformément au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), en promouvant des options de transport public à faible émission de carbone pour réduire les émissions urbaines.

La ligne 3 du métro de Hanoï bénéficie d'un soutien financier important de la France, qui, par l'intermédiaire de la Direction générale du Trésor (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) et de l'AFD, a accordé au Vietnam un financement concessionnel total de plus de 500 millions d'euros. La BAD et la branche mondiale de la BEI, EIB Global, ont également largement contribué à ce financement, la BAD fournissant 407,8 millions de dollars et la BEI Global contribuant à hauteur de 141 millions d’euros.

La ligne 3 devrait continuer son parcours sous la rue Trần Hưng Đạo (arrondissement de Hoan Kiem) près de la gare de Hanoï, puis se diriger vers le sud jusqu'à Hoàng Mai. Pour cette extension, le Vietnam espère recevoir le soutien financier de Team Europe, notamment de l'AFD, de la banque de développement KfW et de la BAD.

L'inauguration de la section aérienne de la ligne 3 du métro de Hanoï – la deuxième ligne à devenir opérationnelle au Vietnam – démontre la capacité des équipes vietnamiennes et internationales à mener à bien des projets de transport urbain complexes et ambitieux. Elle reflète également l'engagement des pays partenaires et des institutions financières internationales à soutenir le Vietnam dans sa lutte contre le changement climatique en fournissant des solutions techniques conformes aux normes internationales les plus élevées. Une fois achevée, la ligne 3 du métro devrait permettre de réduire les émissions de 33.150 tonnes d'équivalent CO₂ par an.

Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam, a déclaré : « L’ouverture de ce tronçon de la ligne 3 du métro de Hanoï, deuxième ligne du pays à être opérationnelle, démontre la capacité des équipes franco-vietnamiennes à mener à bien des projets d’infrastructures ambitieux dans le secteur du transport ferroviaire. Elle souligne également l’engagement de notre pays à accompagner le Vietnam dans sa transition vers une économie bas carbone, en dotant le pays de technologies répondant aux meilleurs standards internationaux. »

« Les entreprises et institutions françaises s’appuieront sur les connaissances acquises au cours de ce projet et continueront de participer aux différents projets de mobilité ferroviaire en cours dans le pays. Nous espérons ainsi jouer un rôle déterminant dans la décarbonation des transports vietnamiens. En tant que partenaire stratégique global, l’innovation et le développement durable sont des priorités essentielles de notre relation bilatérale. Grâce à ces projets et d'autres, nous espérons jouer un rôle déterminant dans la décarbonisation des transports vietnamiens et être aux côtés du Vietnam pour d'autres projets innovants », a souligné le diplomate.

Julien Guerrier, ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam, a souligné que, dans le cadre de l'initiative Global Gateway de l'UE, l'Union est impatiente de renforcer davantage sa coopération avec le Vietnam et de continuer à soutenir des projets qui font une différence tangible dans la vie des gens. « L'UE s'engage à travailler avec le Vietnam pour réduire les émissions de CO₂, notamment par des moyens de transport durables, tout en accélérant la transition énergétique. »

Hervé Conan, directeur de l'AFD au Vietnam, a déclaré que la nouvelle ligne 3, « combinée à un réseau de bus adéquat, changera la donne pour le transport urbain durable à Hanoï. » - VNA/VI