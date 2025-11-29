Inauguration d’un Centre d'opérations intelligent à Da Nang

Inauguration du Centre d'opérations intelligent du quartier de Tam Ky. Photo: VNA

Le Comité populaire du quartier de Tam Ky, ville de Da Nang, a officiellement inauguré le 27 novembre son centre d’opérations intelligent (IOC - Intelligent Operations Center). Le Comité populaire du quartier de Tam Ky, ville de Da Nang, a officiellement inauguré le 27 novembre son centre d’opérations intelligent (IOC - Intelligent Operations Center).

Construit dans le cadre du Projet de développement de la ville intelligente de Quang Nam, le centre a nécessité un investissement total de 10 millions de dollars, dont 9 millions sous forme d’aide non remboursable octroyée par l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).

Équipé d’un système de caméras de surveillance du trafic, d’un dispositif de suivi et d’alerte précoce des inondations ainsi que de nombreuses infrastructures numériques, l’IOC constitue le cœur technologique d’une plateforme de données intégrée dédiée à la gestion urbaine intelligente. Il permet d’améliorer le traitement des procédures administratives, de renforcer l’administration électronique, de mieux gérer l’environnement, le trafic et l’information touristique locale.

« Ce centre est le fruit d’un long travail et d’une coopération internationale exemplaire. Il marque une étape décisive dans notre volonté de bâtir une ville moderne, civilisée et au service des citoyens », a déclaré Do Van Minh, président du Comité populaire de Tam Kỳ.

Suite à la réorganisation administrative ayant abouti à la fusion de Quang Nam avec Da Nang, le quartier de Tam Ky est devenu la première localité de Da Nang à prendre en charge et à exploiter un projet stratégique de cette envergure en matière de transformation numérique et de gouvernance urbaine.

Les autorités du quartier se sont engagées à exploiter le système de façon efficace et durable, à actualiser en continu les données et à étendre progressivement les services intelligents pour les habitants et les entreprises, contribuant ainsi au développement moderne et connecté de l’ensemble de Da Nang. -VNA/VI