Hô Chi Minh-Ville veut devenir un partenaire majeur et un client de NVIDIA

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, a déclaré au vice-président des initiatives mondiales d'Intelligence artificielle chez NVIDIA Corporation (États-Unis), Keith Strier, que la ville souhaitait devenir un partenaire et un client important de NVIDIA au Vietnam.

En recevant une délégation de NVIDIA le 26 avril dans la ville, Phan Van Mai a précisé que la ville avait pour objectif non seulement d'appliquer des technologies de l'intelligence artificielle (IA), mais également de devenir un centre de développement de l'IA.

Les autorités municipales ont chargé les départements et secteurs locaux d’appliquer l’IA, initialement dans la gestion administrative, les soins de santé, l'éducation, le développement urbain et d'autres domaines.

Phan Van Mai s’est déclaré convaincu que les deux parties disposaient de nombreuses opportunités de coopération, soulignant que Hô Chi Minh-Ville disposait de ressources humaines, d'institutions et d'autres conditions suffisantes pour coopérer dans le développement de l'IA. Il s'est engagé à travailler avec l'entreprise NVIDIA dans le développement de l'IA afin de devenir un centre d'IA de la région.

Il a suggéré que les deux parties forment un groupe de travail conjoint pour esquisser une vision, des orientations et des priorités en matière de développement et d'application de l'IA.

Il a déclaré que les deux parties pouvaient immédiatement commencer la coordination dans la formation des ressources humaines pour servir le développement de l'IA, ajoutant que la ville disposait d'abondantes ressources humaines en informatique grâce à un système de plus de 100 universités.

Pour sa part, Keith Strier a salué les préparatifs de Hô Chi Minh-Ville pour le développement de l'IA, affirmant que NVIDIA était prêt à rejoindre la ville pour promouvoir cette technologie. Il a noté que la ville devrait continuer à moderniser son infrastructure informatique en améliorant les compétences de la main-d'œuvre locale et la capacité des entreprises locales afin de suivre le développement de l'IA.

Il a déclaré que NVIDIA souhaitait coopérer avec Ho Chi Minh-Ville, ajoutant que les actionnaires de NVIDIA étaient intéressés par le marché vietnamien mais qu'ils n'accordaient pas beaucoup d'importance aux affaires mais à la coopération au développement.

NVIDIA soutiendra le développement des entreprises locales et espère que Ho Chi Minh-Ville deviendra l'une des cinq premières villes en matière d'IA, a déclaré Keith Strier, ajoutant que l'entreprise avait la capacité de former les ressources humaines dans cette industrie et organiserait des cours gratuits pour aider les gens à comprendre mieux l'IA. -VNA/VI