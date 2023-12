Hô Chi Minh-Ville s'engage à contribuer au développement des relations Vietnam-Thaïlande

Hô Chi Minh-Ville attache une grande importance à ses relations avec la Thaïlande et souhaite continuer de contribuer ç la promotion du partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande, en promouvant les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, des sciences, des technologies et des échanges entre les peuples.

C'est ce qu'a déclaré Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors de la célébration le 5 décembre de la Fête nationale de Thaïlande, également l'anniversaire de feu le roi Bhumibol Adulyadej (Rama IX) et la fête des pères en Thaïlande (5 décembre 1927 - 5 décembre 2023).

Se félicitant des grandes réalisations de la Thaïlande au cours de près d'un siècle, Vo Van Hoan a souligné que le Vietnam et la Thaïlande ont été en 2013 les deux premiers pays de l'ASEAN à élever leurs liens au niveau d'un partenariat stratégique renforcé. Ils sont également les seuls pays de la région à avoir établi un partenariat stratégique renforcé, démontrant le fort engagement politique et les liens étroits tant économiques que commerciaux enter les deux pays.

Hô Chi Minh-Ville

, qui est témoin du succès des entreprises thaïlandaises investissant sur son sol, encourage et accueille d'autres entreprises thaïlandaises pour rechercher de nouvelles opportunités de développement dans un proche avenir, a-t-il déclaré.

Le responsable du Comité populaire municipal s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays, entre Hô Chi Minh-Ville et la Thaïlande notamment, continueraient à se développer de manière durable dans l'intérêt des deux peuples, contribuant à la stabilité et à la prospérité de l'ASEAN.

Mme Wiraka Moodhitaporn, consule générale de Thaïlande dans la mégapole économique du Sud, a déclaré que l'année 2023 marquait le 10e anniversaire du partenariat stratégique entre les deux pays qui entretiennent des relations de longue date, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et des échanges entre les peuples.

Elle a déclaré que la Thaïlande s'engageait à promouvoir des partenariats plus solides et à renforcer les liens économiques avec tous les partenaires, en particulier dans la région de l'ASEAN et la sous-région du Mékong élargie. Le Vietnam est certainement l'un des partenaires les plus importants de la

Thaïlande

dans la région.

À cette occasion, Mme Wiraka Moodhitaporn a affirmé que le consulat général de Thaïlande ainsi que les agences gouvernementales thaïlandaises à Hô Chi Minh-Ville s'engageaient toujours à promouvoir un partenariat efficace entre les deux pays à tous les niveaux. -VNA/VI