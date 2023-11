Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires européens promeuvent la coopération économique

Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires européens continuent de mener des études pour mettre en œuvre une coopération efficace dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

L'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam (milieu). Photo: VNA

C'était le résultat d’une séance de travail entre les dirigeants du Comité populaire de la mégapole du Sud et les ambassadeurs des pays de l'Union européenne (UE) au Vietnam, qui a eu lieu le 17 novembre.



Appréciant l'importance du voyage d'affaires de l'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, et des ambassadeurs des pays européens, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné que l'UE était l'un des partenaires clés de sa ville.



Hô Chi Minh-Ville apprécie le grand soutien des pays membres de l'UE dans son processus de développement, en particulier dans le domaine de la transformation verte.



Vo Van Hoan a affirmé que Hô Chi Minh-Ville souhaitait renforcer la coopération avec les partenaires européens dans des domaines tels que la transition verte, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, l’innovation, l’entrepreneuriat...



Les dirigeants municipaux s'engagent à faire de leur mieux pour garantir un environnement sociopolitique stable, les droits et les intérêts légitimes des investisseurs, ainsi qu’à créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, dont entreprises européennes, pour qu’elles opèrent de manière stable, à long terme et efficace à Ho Chi Minh-Ville, a-t-il souligné.



L'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, a affirmé que l'UE valoriserait toujours ses relations avec le Vietnam, notamment en matière de coopération pour soutenir des projets de développement d’infrastructures de transport, de santé, d'éducation, de résilience au changement climatique... Selon lui, les pays de l'UE apprécient grandement le potentiel de développement économique de la mégapole du Sud, souhaitant renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement.



L’ambassadeur Julien Guerrier et les ambassadeurs des pays européens ont exprimé leur impression sur les efforts et la vision de Hô Chi Minh-Ville dans l’instauration d'une économie verte et d'une gouvernance urbaine intelligente... Selon eux, il est possible de promouvoir la coopération dans un certain nombre de domaines forts tels que la transition énergétique, la réponse au changement climatique...