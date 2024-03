Ho Chi Minh-Ville améliore les produits touristiques du centre-ville

Hô Chi Minh-Ville augmente les investissements pour améliorer les produits touristiques du centre-ville afin de renforcer sa position sur les cartes touristiques nationales et internationales.

La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville est une destination préférée de nombreux visiteurs. Photo: VNA

En tant que pôle touristique au Vietnam, la mégapole du Sud est une destination privilégiée par de nombreux vacanciers vietnamiens et constitue depuis des années un marché touristique potentiel répertorié dans les classements touristiques mondiaux.

Au milieu de ce mois, le magazine DesinAsia, basé à Singapour, a classé Hô Chi Minh-Ville parmi les 10 meilleures villes d'Asie-Pacifique. Il a également nommé les 10 meilleurs hôtels du Vietnam, dont cinq à Hô Chi Minh-Ville.

Au début du mois, la ville a été élue « Asia’s Best MICE Destination » (Meilleure destination d’Asie pour le tourisme d’affaires) pour la quatrième année consécutive. Cela a été annoncé lors de la 4e cérémonie de gala annuel des World MICE Awards, qui s'est tenue le 6 mars à Berlin.

Grâce à ses efforts pour améliorer la qualité des services touristiques et attirer davantage de visiteurs, Hô Chi Minh-Ville est sur la bonne voie pour positionner sa marque touristique au niveau national et international.

En 2024, la ville vise à attirer au moins 6 millions de visiteurs étrangers et 38 millions de touristes locaux et à générer des revenus touristiques d'au moins 190.000 milliards de dongs (7,6 milliards de dollars).

Une fois à Hô Chi Minh-Ville, les touristes se voient proposer divers circuits avec une large gamme de prix et de programmes.

Tran Thi Bao Thu, directrice de la communication et du marketing chez Vietluxtour, a déclaré que le voyagiste exploitait de nombreux circuits à Ho Chi Minh-Ville pour les touristes nationaux et internationaux avec des dizaines de destinations culturelles et historiques. Elle a déclaré que cette année, son entreprise continue de proposer des visites culturelles combinées avec des restaurants locaux, notamment ceux étoilés Michelin.-VNA/VI