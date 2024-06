Hanoi stimule la demande touristique en basse saison

Hanoi est dans sa basse saison touristique, même si le nombre de visiteurs dans la capitale depuis le début de l'année a atteint plus de 14 millions, en hausse de 13,7% par rapport à la même période en 2023, dont 3,14 millions de visiteurs internationaux (+ 52,6%).

Pour atteindre l'objectif d'accueillir environ 26,5 millions de visiteurs en 2024, dont 5 millions d'étrangers, le secteur touristique municipal promeut activement l'image de la ville et stimule aussi la demande touristique intérieure.

Le programme "Les Hanoïens et les touristes font l'expérience des services dans les hôtels et centres de villégiature de Hanoï" encourage les hôtels, les centres de villégiature et les agences de voyages à créer des packages de produits et de services attrayants en faveur des habitants de la ville, des touristes nationaux et internationaux. Le Service municipal du tourisme soutient les hôtels et les centres de villégiature dans la création de produits touristiques pour attirer les visiteurs, pour augmenter le taux d'occupation des chambres, en particulier en cette période creuse.

Les touristes étrangers visitent le vieux quartier de Hanoï en voiture électrique. Photo: VNA



Les entreprises de services de voyage, les compagnies aériennes, les transporteurs ferroviaires et routiers et les destinations touristiques élaborent des forfaits touristiques pour stimuler le tourisme, font les réductions de prix et améliorent la qualité des services.

A l'occasion du 70e anniversaire de la Journée de libération de la capitale (10 octobre 1954 - 10 octobre 2024) et d'autres événements importants de la ville, le secteur du tourisme organisera des événements, des festivals, des programmes de coopération et de promotion touristique, comme le festival du tourisme, la fête des cadeaux touristiques, la fête d'automne, la fête culinaire et touristique des villages artisanaux, le festival de l’ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne)....

Cela contribuera à promouvoir l'image du tourisme de Hanoi auprès des amis nationaux et internationaux, à stimuler la demande touristique en basse saison, et à promouvoir les liens de coopération entre les agences de gestion, les associations, les compagnies aériennes, les voyagistes, les établissements d'hébergement, de transports, les destinations..., afin de créer une synchronisation dans le développement des produits touristiques de la ville, a déclaré la directrice du Service municipal du tourisme, Dang Huong Giang.

Pour rendre efficace le programme de relance, l'industrie du tourisme de Hanoï met en œuvre des mesures synchrones en adéquation avec la situation réelle.

Le Service municipal du tourisme de Hanoï organise des conférences pour promouvoir l'image de Hanoï, déploie un plan visant à stimuler le tourisme intérieur dans la ville en 2024 auprès des entreprises de services touristiques pour promouvoir le développement du tourisme intérieur à court et à long termes.

La ville renforce aussi la construction et le maintien d'un environnement touristique sûr, convivial et civilisé et garantit les droits des touristes. Ledit Service se coordonne de manière proactive et rapide avec les secteurs et les localités pour prendre des mesures préventives, détecter et traiter rapidement les violations de la loi dans le domaine du tourisme, recevoir et résoudre les recommandations et les commentaires des touristes. -VNA/VI