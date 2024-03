Hanoï promeut l'exportation de ses produits artisanaux

Ayant l'avantage de posséder plusieurs des villages d'artisanat les plus traditionnels du pays, le secteur artisanal de Hanoï a contribué de manière significative au développement des zones rurales, contribuant à la création d'emplois et à l'augmentation des revenus des travailleurs.

Dans le village artisanal de la céramiques Bat Trang. Photo : VNA

Cependant, la production de produits artisanaux au Vietnam, à Hanoï en particulier, se heurte encore à de nombreuses difficultés. Hanoï a recherché des solutions et mis en place des politiques de soutien pour promouvoir le développement des villages artisanaux, stimuler l'économie rurale et accroître les exportations de ces produits.

Le directeur du Département de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, Nguyen Xuan Dai, a déclaré qu'actuellement, les produits des villages artisanaux de Hanoï étaient exportés vers plus de 40 pays et territoires. Il s’agit de vêtements traditionnels, de céramiques, de broderies ; de produits en rotin; de meubles en bois, de produits mécaniques, agroalimentaires. Les produits sont très divers en termes de types, de designs et de qualité. Certains disposent d’atouts compétitifs sur les marchés nationaux et étrangers.

Il existe plus de 1 350 villages d’artisanat à Hanoï, dont 318 reconnus comme "traditionnels". Les villages se concentrent sur la production de produits agroforestiers et de pêche, de matériaux pour les métiers ruraux, d'artisanat, de produits en bois, en rotin et en bambou, de poterie, de verrerie, de textile, de broderies et de production mécanique à petite échelle.

Ta Van Tuong, directeur adjoint du Département de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, a déclaré : « La capitale séculaire a été le berceau de nombreux métiers, transmis de génération en génération. Nos traditions, notre culture et notre identité nationale ont été efficacement préservées et promues dans les villages artisanaux dont nombre d'entre eux se sont fortement développés.»

Nguyen Van Chi, chef adjoint du bureau de coordination du programme de construction de la Nouvelle ruralité à Hanoï, a déclaré que la ville est désireuse de développer des relations de coopération, y compris dans le domaine de la conception.

Pour développer la production, améliorer la compétitivité et augmenter la valeur des produits des villages artisanaux, Hanoï a adopté des politiques visant à préserver et à développer ces villages. Hanoï achève la planification visant à développer le tourisme dans deux villages d'artisanat que sont Van Phuc (soiries) dans l’arrondissement de Ha Dong et Bat Trang (céramiques) dans le district de Gia Lam. Hanoï développe neuf centres de design créatif, introduisant, promouvant et vendant des produits artisanaux associés au tourisme. Hanoï a également publié un plan visant à déployer à titre expérimental six modèles de tourisme rural et de tourisme artisanal dans les districts de Thuong Tin, Dan Phuong, Thanh Tri, My Duc, Thach That et dans la ville de Son Tay.

Hanoï a convenu de la politique d’élaboration d'un projet de développement de villages artisanaux pour la période 2024 - 2030, avec une vision jusqu'en 2050 pour évaluer la situation actuelle, les objectifs et les solutions pour un développement durable et approprié, compatible avec la planification du développement socioéconomique de la capitale.

La fondatrice et créatrice de la société MALAIKA, Barbara Ebbli,a visité une usine dans le village de soie de Van Phuc, district de Ha Dong, Hanoï. Elle apprécie beaucoup les produits des villages artisanaux de Hanoï, notamment les villages de broderie, de tissage... En tant qu'entreprise spécialisée dans le design, sa société MALAIKA espère pouvoir, en collaboration avec le Département de l' Agriculture et du Développement rural, construire un système permettant de présenter les produits artisanaux vietnamiens en Italie et dans certains autres pays. - VNA/VI