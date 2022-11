Hanoï parmi les destinations vietnamiennes les plus recherchées sur Google

Hanoï figure parmi les dix destinations vietnamiennes les plus recherchées sur Google, à côté de Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Phu Quoc, Hoi An, Nha Trang, Da Lat, Hue et Phan Thiet.

Selon les statistiques de Google Destination Insignts, le nombre de recherches internationales sur des établissements d’hébergement au Vietnam en octobre a connu une augmentation de 20% sur un mois et de 11 fois plus qu’en mars dernier.

Les 10 pays où les recherches Google sur le tourisme au Vietnam sont les plus importantes sont les États-Unis, l'Australie, Singapour, l'Inde, la République de Corée, le Japon, le Royaume-Uni, la Malaisie, la Thaïlande et l'Allemagne.

La tour du drapeau de Hanoï. Photo: VNA

Selon l'Office général des statistiques, le Vietnam a accueilli 2,35 millions d'arrivées internationales en 10 premiers mois, 18,8 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. -VNA/VI