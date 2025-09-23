Hanoi figure parmi les meilleures villes d’Asie pour la cuisine de rue

Le « Phở bò » (phở au boeuf) est célèbre parmi les touristes à Hanoï. Photo: VI

Hanoi se classe deuxième, derrière Penang, en Malaisie, dans le classement des 10 villes asiatiques où l’on trouve la meilleure cuisine de rue, selon le magazine britannique Time Out.

Le classement, qui recense les dix villes les plus réputées du continent en matière de gastronomie populaire, décrit Hanoi comme un «paradis culinaire» où les visiteurs peuvent déguster des plats emblématiques dans les ruelles animées, les escaliers étroits ou aux coins de rue bondés.

La capitale du Vietnam regorge de plats délicieux que l’on déguste dans ses ruelles étroites, ses escaliers étroits et ses coins de rue animés.

Parmi ses recommandations, Time Out cite le Banh Mi 25, situé dans le vieux quartier, pour ses sandwichs au porc grillé, ou encore le Pho Hang Trông, où l’on accède au salon de Mme Minh après avoir traversé un couloir discret et gravi un escalier en colimaçon. Le magazine met aussi en avant les banh cuôn, crêpes de riz garnies de porc haché et de champignons, servies par Mme Lôc.

« Prenez place devant le Banh mi 25, dans la vieille ville, pour un banh mi au porc grillé. Dégustez un bol fumant de pho à la mode du nord en longeant un couloir sombre et en montant un escalier en colimaçon jusqu’au salon de Mme Minh au Pho Hang Trong. Installez-vous confortablement au Banh cuon ba Loc pour déguster un banh cuon, un rouleau de papier de riz fourré au porc haché et aux champignons », recommande le magazine.

Enfin, s’il fallait choisir un plat incontournable, Time Out désigne le bun cha – vermicelles accompagnés de poitrine de porc et de boulettes grillées dans un bouillon parfumé – comme l’expérience culinaire à ne pas manquer dans la capitale vietnamienne.

Le magazine affirme qu’avec un voyage culinaire en Asie, les visiteurs ne manqueront jamais de manger, car la nourriture y est abordable, accessible et délicieuse. Synonyme de street food délicieux et abordable, l’Asie est considérée comme le paradis de la meilleure cuisine de rue au monde.

L’année dernière, surpassant d’autres villes nominées comme Bangkok, Tokyo et Séoul, Hanoï a été nommée « Meilleure ville culinaire d’Asie 2024 » aux World Culinary Awards à Dubaï, aux Émirats arabes unis. – VNA/VI