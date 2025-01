Le Vietnam, paradis de la cuisine de rue

La cuisine de rue vietnamienne est mondialement reconnue pour son prix abordable, son ambiance intime et conviviale, et surtout pour la fraîcheur, la sophistication, la diversité de ses ingrédients et la richesse de ses saveurs. Des personnalités célèbres comme Barack Obama, Malcolm Turnbull, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, ainsi que des chefs renommés tels qu'Anthony Bourdain (États-Unis), Gordon Ramsay (Royaume-Uni), et Jamie Oliver (Royaume-Uni) ont tous exprimé de vifs éloges à propos de la cuisine vietnamienne.

La cuisine de rue de Hanoï est célèbre depuis longtemps auprès des touristes vietnamiens et étrangers. Elle ne se distingue pas seulement par ses nombreux plats délicieux et attrayants, mais aussi par son espace de dégustation unique. Les restaurants se trouvent souvent sur les trottoirs ou dans des ruelles animées.

De nombreux journaux et sites internationaux tels que CNN, le New York Times, The Guardian, et National Geographic ont honoré à plusieurs reprises les plats de Hanoï, en particulier le phở (soupe de nouilles au poulet ou au bœuf), un plat emblématique né au début du 20e siècle.

Les touristes peuvent facilement trouver des restaurants servant du phở dans des rues populaires de Hanoï telles que Ly Quôc Su, Bat Dàn, Dinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trung, etc. À Hanoï, le phở est disponible toute la journée, et pour quelques dizaines de milliers de dongs, vous pouvez savourer un délicieux bol de phở tout en observant la vie animée des rues.

Outre le phở, le bún chả (vermicelles de riz accompagnés de viande de porc grillée) et les nem rán (rouleaux de printemps frits au porc) sont également des plats célèbres de Hanoï, rendus encore plus populaires après que Barack Obama et le chef Anthony Bourdain les ont dégustés ensemble dans un petit restaurant de la ville.

Le bún chả est disponible à toute heure et il est facile de trouver un restaurant qui le propose. La saveur du bún chả est irrésistible, car la viande de porc grillée est marinée, cuite, puis servie avec une sauce aigre-douce harmonieuse et des légumes frais tels que des carottes et du chou-rave finement tranchés.

Hanoï regorge également d'autres plats délicieux et très abordables, tels que le xôi (riz gluant), le bánh mì (sandwich vietnamien), le bánh giò (gâteau de riz pyramidal cuit à la vapeur), le bánh cuốn (raviolis de riz farcis de viande et de champignons), le bánh tôm (beignets de crevettes), le bún ốc (vermicelles aux escargots), le bún thang (vermicelles au bouillon de poulet), le bún riêu (soupe de nouilles au crabe), le bún đậu mắm tôm (nouilles et tofu frits accompagnés de sauce aux crevettes), le cháo sườn (bouillie de riz aux côtelettes de porc), ou encore le cà phê trứng (café au jaune d'œuf). Pour seulement environ 20 000 dongs, vous pouvez savourer un délicieux bánh mì avec des garnitures fraîches et savoureuses, telles que du porc, du poulet, des cornichons, ou du concombre.