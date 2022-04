Hanoï concrétise les initiatives du Réseau des villes créatives de l'UNESCO

Hanoï prévoit de prendre diverses mesures d'ici 2025 pour mettre en œuvre les initiatives du Réseau des villes créatives de l'UNESCO afin de sensibiliser le public aux engagements de la capitale envers le réseau.

Les autorités municipales lanceront trois initiatives au niveau local et trois autres au niveau international.



Les initiatives locales comprendront la construction du centre de design créatif de Hanoï, le développement et le soutien d'espaces créatifs à Hanoï et la production d'une émission télévisée pour les talents créatifs. Le centre de design créatif, qui sera situé au Musée de Hanoï, vise à former des designers créatifs talentueux, à soutenir des projets créatifs potentiels et à promouvoir la coopération internationale dans le domaine.



Le service municipal de la Culture et des Sports sera chargé d'organiser un certain nombre de cours de formation et de renforcement des capacités pour les jeunes designers, d'aider les projets communautaires et d'encourager la participation des femmes, des enfants et des groupes vulnérables aux projets de conception créative.



La ville accueillera également le Festival de design créatif de Hanoï et un forum du Réseau des villes créatives de l'UNESCO en Asie du Sud-Est, et développera un réseau pour les jeunes designers créatifs dans le cadre des initiatives internationales.



Le festival de design créatif de Hanoï deviendra un événement annuel pour honorer les innovations dans les designs créatifs au niveau national et international.



Visant à devenir une capitale de la créativité, Hanoi tentera d'attirer les jeunes locaux dans divers projets créatifs, notamment pour la préservation et la restauration des patrimoines culturels et des villages d'artisanat traditionnels et pour soutenir les espaces créatifs locaux.