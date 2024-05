Hanoï : 14 morts dans un incendie à Trung Hoa, Cau Giay

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et le président du Comité populaire de Hanoï Tran Sy Thanh sur les lieux du drame le matin du 24 mai. Photo: VNA

Un incendie s’est produit dans les premières heures du 24 mai dans la ruelle 119, Trung Kinh, quartier de Trung Hoa, arrondissement de Cau Giay, Hanoï.



Selon un bilan actualisé vers 06h50 le même jour par la Police de Hanoï, 14 personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées.



La police identifie actuellement les victimes et les blessés.

L’incendie s’est déclaré vers 0h30 le 24 mai dans un immeuble à plusieurs étages dans la ruelle 119 Trung Kinh. Les forces compétentes ont réussi à sauver sept personnes, dont trois ont été blessées. Après plus d'une heure, l'incendie a été éteint, il ne restait que des colonnes de fumée.

Après avoir reçu l'information, des dirigeants du ministère de la Sécurité publique, du Comité populaire de Hanoï, du Comité populaire et de la Police de l’arrondissement de Cau Giay sont venus sur les lieux du drame.



Les vice-ministres de la Sécurité publique, Tran Quoc To et Nguyen Van Long, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Dinh Tien Dung, le président du Comité populaire municipal de Hanoï, Tran Sy Thanh, étaient tous présents.-VNA/VI