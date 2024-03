Francophonie : "Couleurs culturelles" 2024 en fête à Hanoï

L’Université de langues et d’études internationales (ULIS) a accueilli ce dimanche 17 mars à Hanoï l'édition 2024 de la fête "Couleurs culturelles" qui célèbre la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).



La scène musicale de "couleurs culturelles" 2024.

Le français est toujours enseigné au Vietnam et continue de gagner l’attention et la confiance des parents et des élèves à tout point de vue. Afin de mettre à l’honneur la vitalité de la langue française et de promouvoir son enseignement et son apprentissage, l'ULIS organise annuellement la fête "Couleurs culturelles" depuis 2015, en coopération avec des partenaires francophones, créant ainsi des opportunités d'échanges, d'apprentissage et de travail pour la construction collective d’un espace culturel francophone diversifié.

"La présence de centaines d'invités, parents et élèves de tous niveaux venant des provinces du Nord témoigne du succès de l’évènement et confirme la bonne position de la langue française et de la culture francophone". Dô Tuân Minh, président du Conseil d'administration de l’ULIS, relevant de l'Université nationale de Hanoï, lors de la cérémonie d'ouverture de la fête "Couleurs culturelles" le 17 mars.

Le 20 mars de chaque année, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans les pays francophones mais également dans ceux où la langue française est moins répandue. "La Francophonie et ses partenaires au Vietnam ont préparé un programme très diversifié pour célébrer l’édition 2024 de la Journée internationale de la Francophonie à Hanoï. Cet évènement est un exemple", a indiqué Kaloyan Kolev, chargé de coopération de la Représentation Asie-Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

"Nous vivons tous ensemble un moment de célébration de la langue française, et je note avec plaisir l’ambition du festival que vous organisez chaque année, sur le campus même de cette université. J’observe aussi avec intérêt l’intelligente stratégie que vous mettez en œuvre, puisque si vos étudiants sont évidemment en première ligne ce matin pour donner de belles couleurs au français, vous avez également mobilisé les écoles primaires, les collèges et les lycées dont les élèves sont susceptibles demain, de rejoindre les bancs de votre département (Département de français de l’ULIS, Ndlr)", a déclaré l'ambassadeur de France, Olivier Brochet.

Le français est une langue mondiale. Il offre des opportunités uniques pour étudier, travailler, faire du commerce, se faire des amis ou tout simplement voyager. "J’ai récemment reçu 20 étudiants africains francophones de l'Institut francophone international qui sont venus m’expliquer pourquoi ils avaient fait le choix du Vietnam dans le cadre de leurs études. Ils jouent pleinement la carte de la francophonie dans leur parcours et leur réussite professionnelle reposera en partie sur leur maîtrise de la langue française. Les mêmes opportunités sont offertes aux étudiants vietnamiens, a dit l’ambassadeur. Je souligne à quel point je suis soucieux que nous puissions voir émerger une génération de jeunes Vietnamiens capables de s’exprimer en français : sur eux repose une partie de la qualité des relations qui uniront demain nos deux pays".

Diverses activités

"Couleurs culturelles" 2024 a été l’opportunité d'apprécier la diversité culturelle, d'échanger et de renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone. L'événement se caractérise par une variété d'activités : chants, pièces de théâtre, musique, expositions et jeux.

La programmation musicale a charmé les participants avec des chansons francophones et des danses traditionnelles et modernes interprétées par les élèves et étudiants de différents établissements, célébrant la richesse de la jeunesse francophone.