Forum international sur le développement durable du delta du Mékong

Le delta du Mékong est une région ayant de nombreux atouts ainsi que des opportunités pour contribuer davantage au développement du pays.

C'est ce qu'ont affirmé plus de 500 délégués présents au forum international intitulé «Développement durable du delta du Mékong : Science et technologie - Moteur de l'innovation et du développement durable », le 30 octobre à Can Tho.

Cependant, le delta du Mékong fait face à de nombreux défis tels que le changement climatique, la dégradation des ressources environnementales, l'intrusion d'eau salée, la qualité des ressources humaines, etc., qui sont des obstacles au développement.

Les délégués ont souligné l’importance des solutions pour renforcer les mécanismes de coordination et partager les ressources des organisations internationales, des gouvernements et entreprises étrangers, destinées à soutenir le delta du Mékong. Les dirigeants des instituts de recherche et des universités de la région doivent renforcer leur coopération dans la formation de la main-d'oeuvre de qualité, construire un mécanisme de dialogue et s'orienter vers la création d'une association des dirigeants universitaires, pour un avenir prospère du delta du Mékong.

En ce qui concerne la feuille de route de la transformation numérique, notamment dans l'agriculture et la pêche de la région, l'expert Vu Son (Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville) a mis l’accent sur le fait de renouveler les méthodes de production agricole et halieutique de haute technologie. Sans oublier d’achever la planification du développement de l'agriculture et de la pêche de haute technologie dans le delta du Mékong, pour servir de base à la formulation des plans, programmes et projets de développement.

Les délégués ont également souligné les recherches scientifiques, le transfert et l'application de la haute technologie, de la technologie verte et d'adaptation au changement climatique. Pour bien accomplir ces tâches, il est nécessaire d'aider les entreprises à investir dans la haute technologie, de promouvoir et d'améliorer l'efficacité de la chaîne de valeur dans l'agriculture et la pêche. En parallèle, la transformation numérique doit être liée à la stratégie de développement de l'écosystème startup et innovation.